Um trio (dois homens e uma mulher) acabou sendo preso depois acusado de roubar embalagens em Americana na madrugada desta sexta-feira. CM, 41 anos, FM, 37 anos e DS, 29 anos foram pegos às 4h30 na rua do Alumínio, na região do Nova Americana.

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Com eles foram apreendidos 600 embalagens plásticas tipo Pad, 2 facas, 2 chaves de fenda e 1 turquesa. O equipamento teria sido usado pelo trio para invadir o local roubado.

PM ‘narra’ prisão do trio

Durante patrulhamento pela Rua do Alumínio, a equipe policial visualizou três indivíduos, sendo dois do sexo masculino e um do sexo feminino, transportando diversos sacos contendo embalagens plásticas, aparentemente pertencentes à uma empresa próxima. Ao perceberem a presença policial, abandonaram os materiais e empreenderam fuga, sendo um deles acompanhado e abordado nas imediações. O outro indivíduo retornou ao interior da empresa, de onde posteriormente saiu correndo em direção à Avenida Abdo Najar, sendo acompanhado e abordado pela Rua das Tílias.

Durante as diligências, a terceira envolvida foi localizada tentando recolher os materiais anteriormente abandonados. Na averiguação, também foi localizada uma mochila contendo facas, uma turquesa e duas chaves de fenda. Foram recuperados 600 (seiscentos) frascos plásticos, além dos demais objetos, que foram apreendidos e apresentados à autoridade policial. Diante dos fatos, os três envolvidos foram conduzidos à autoridade policial competente, permanecendo presos.

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Imagem: PMESP