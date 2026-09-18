A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu nesta sexta-feira (18) uma palestra do Projeto Eduardo – Febre Maculosa Mata, com o tema “O papel da capivara e do carrapato em áreas endêmicas de Febre Maculosa”. A atividade foi realizada na Escola Elysabeth de Mello Rodrigues, no Parque Euclides Miranda.

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A iniciativa integra as ações municipais de educação, prevenção e conscientização sobre a febre maculosa, doença também conhecida como febre do carrapato. A programação busca ampliar o conhecimento da comunidade escolar sobre os fatores de risco, formas de prevenção e a importância da atenção aos sinais da doença.

A atividade está relacionada à Lei Municipal nº 7.591, de 5 de março de 2026, que instituiu o Programa Municipal Permanente de Conscientização, Prevenção e Educação sobre a Febre Maculosa. A legislação estabelece ações contínuas e integradas para diferentes faixas etárias, incluindo palestras, materiais educativos e orientações sobre prevenção, sinais de alerta, diagnóstico precoce e busca por atendimento médico.

A lei também criou o Dia D Municipal de Conscientização da Febre Maculosa, realizado anualmente em 13 de julho, em homenagem a Eduardo Brazilino Queiroz, vítima da doença. A proposta é preservar sua memória e transformar sua história em instrumento permanente de educação, prevenção e valorização da vida.

Projeto Eduardo leva o nome de Eduardo

O projeto de conscientização ganhou força a partir da mobilização da família de Eduardo Brazilino Queiroz, adolescente que morreu vítima de febre maculosa. A história do jovem passou a motivar ações de informação e prevenção no município, incluindo atividades nas escolas.

A Câmara Municipal de Sumaré aprovou, em março de 2026, o projeto encaminhado pelo Executivo que posteriormente deu origem à Lei nº 7.591/2026, criando o programa permanente de conscientização e o Dia D municipal.

Para o secretário de Educação, Lucas Gomes, levar informação aos alunos é muito importante. “Levar a informação para dentro das escolas é uma forma de ampliar a prevenção e fazer com que o conhecimento chegue também às famílias. O Projeto Eduardo reforça o papel da Educação na formação de uma comunidade mais consciente, capaz de reconhecer situações de risco e buscar orientação e atendimento adequado.”

João Cleto Alves, chefe de Gabinete, ressalta a importância do projeto de Lei encaminhado à Câmara pelo Executivo. “O Projeto Eduardo transforma uma história que marcou a nossa cidade em uma ação permanente de conscientização. A aprovação da legislação e a continuidade das atividades mostram a importância de unir poder público, escolas, profissionais e comunidade para fortalecer a prevenção e preservar vidas.”

Já a secretária adjunta de Educação, Sandy Vaughan, destaca que o tema é importante e deve ser amplamente debatido nas escolas. “A escola é um espaço fundamental para disseminar informações de prevenção. Quando trabalhamos esse tema de forma clara e adequada com os estudantes, ampliamos o alcance da conscientização e fortalecemos a participação das famílias nesse cuidado.”