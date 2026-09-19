A mensagem “Fora Lula e Moraes” virou uma das apostas candidato a deputado estadual Ricardo Molina (Republicanos). Ele foi às ruas de Americana e cidades vizinhas como uma das marcas da campanha.

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A comunicação adotada pelo candidato chama a atenção pela forma direta com que apresenta sua posição política e suas críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Molina abre o coração

“Eu não vou esconder aquilo que penso nem deixar de defender as minhas convicções. O ‘Fora Lula e Moraes’ representa a indignação da população que não concorda com os rumos que o Brasil vem tomando. Minha candidatura não nasceu para ficar em cima do muro. Nasceu para ter posição, defender a liberdade e representar quem acredita que o Brasil pode tomar outro caminho”, ressaltou Molina, que também é coordenador regional do governador Tarcísio de Freitas.

A frase passou a ser utilizada em materiais de campanha espalhados pela cidade e também nas ações de rua realizadas pela equipe de Molina. A estratégia reforça o posicionamento do candidato em temas nacionais que têm mobilizado o debate político e busca levar para o eleitor uma mensagem objetiva sobre suas posições.

Molina é candidato a deputado estadual pelo Republicanos e tem defendido, durante a campanha, pautas ligadas à região de Americana e municípios vizinhos, além de manifestações sobre temas políticos de alcance nacional.

A campanha também aposta na presença nas ruas e no contato direto com a população como forma de ampliar a divulgação da candidatura. Para Molina, a comunicação representa uma maneira de deixar clara ao eleitor a linha política que pretende defender durante sua atuação na Assembleia Legislativa de São Paulo.

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