As obras da nova creche em construção no bairro Vila Rica continuam. Neste momento, as equipes avançam com a alvenaria e atuam na montagem das fôrmas das vigas e pilares.

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Localizada na Rua Gentil Pavan, a unidade terá capacidade para atender 188 crianças de 0 a 5 anos de idade, ampliando o atendimento na Rede Municipal de Ensino.

Com área construída de aproximadamente 1,5 mil metros quadrados, a creche contará com estrutura moderna e completa, proporcionando conforto e segurança para os alunos. O espaço terá salas de aula, berçários, fraldários, refeitório, cozinha, playground, horta, sala multiuso, pátios, secretaria, sala de professores, direção e demais ambientes voltados ao atendimento e desenvolvimento das crianças.

Construção grana do gov Lula

A obra tem investimento de aproximadamente R$ 5 milhões provenientes do Governo Federal, por meio do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), e recursos próprios do Município.

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