Uma manhã de afeto- cheia de cores, afeto e encantamento. Este foi o resultado do projeto de intergeracionalidade que envolveu as crianças do Maternal III da Emei “Nair Valente”, no bairro Cândido Bertini, e as pessoas da melhor idade do Centro Dia do Idoso “Maria de Lourdes da Silva – Dona Nena” na última quarta-feira (16).

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O encontro teve diversas atividades com o objetivo de promover interação, respeito e solidariedade entre as gerações, bem como a inclusão etária e a troca de saberes e experiências.

A iniciativa é uma parceria entre as secretarias de Desenvolvimento Social e Educação e acontece desde 2022, promovendo o respeito e a convivência entre gerações. O mesmo projeto é desenvolvido com intencionalidades semelhantes, porém, específicas para cada público, unindo as gerações.

O projeto na escola começou com a criação dos alunos do Maternal III de tintas naturais desenvolvidas a partir do colorau (urucum) e do açafrão (cúrcuma), em uma experiência sensorial e de protagonismo infantil proposta pela professora Thalita Vicentim. A tinta foi utilizada em um momento de interação, troca de experiências, carinho e aprendizado entre crianças e idosos. Por meio da pintura coletiva, as diferentes gerações permitiram que cada uma compartilhasse suas lembranças e criatividade.

Manhã de afeto e proposta

Esta proposta, intitulada de “Pontes de cores entre o passado e futuro”, e a interação “Pontes de sabores: frutas que aproximam gerações”, que integrou o lanche, integram o projeto “Construindo Pontes entre Gerações – saberes, vivências e afetos”, da pedagoga Michele Mendes Romualdo e da nutricionista Ana Cristina Zanachi Santos, do Centro Dia do Idoso.

“A proposta é promover a troca e o aprendizado, valorizando a vida das gerações participantes. Cada geração compartilha suas experiências, conhecimentos, histórias e talentos. Para a pessoa idosa essa ação possibilita que ela seja valorizada, reconhecida e pertencente a verdadeira troca entre gerações”, disse a coordenadora do Centro Dia do Idoso, Adriana Deroldo.

Na Educação, o projeto intergeracional teve como etapa o “Encontro de Cores, sabedoria e infância”, com a pintura coletiva, e a ação “Duas gerações, uma arte”, que formou um grande painel com a marca das mãos cheias de tinta das crianças e dos idosos, uma atividade sensorial e cheia de sentido.

“O ponto mais tocante foi quando mãos de gerações tão distantes se encontraram simbolicamente, revelando que a inocência e a sabedoria, unidas, trazem paz e harmonia. Um abraço sincero, um sorriso verdadeiro, são tesouros que não têm preço”, comentou a dirigente da Emei, Maria de Fátima Alves.

“A ideia de unir gerações tão distintas e igualmente belas me encanta. Desenvolvemos várias interações aqui na escola, recebendo vovôs na horta, atividades lúdicas de cantigas e brincadeiras de diferentes épocas, é emocionante”, concluiu a dirigente. Participaram do projeto também a coordenadora pedagógica Silmara Ribeiro dos Santos, a ADI (Auxiliar de Desenvolvimento Infantil) Ana Maria de Lemos e a estagiária Sidneia Fernandes.

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