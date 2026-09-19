Feira de Vinil pra todo gosto- Os apaixonados por música e por boas histórias têm um encontro marcado neste domingo, 20 de setembro, no Americana Shopping.

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Das 12h às 20h, o empreendimento recebe uma Feira de Vinil que promete uma verdadeira viagem no tempo, reunindo cinco expositores e mais de 3 mil discos, além de CDs disponíveis para compra, venda e troca.

Mais do que uma oportunidade para encontrar aquele disco especial ou garimpar raridades, a feira celebra uma cultura que marcou diferentes décadas e continua conquistando novos admiradores. Para quem viveu a época de ouro dos vinis, o evento é um convite para relembrar trilhas sonoras, artistas e momentos que ficaram na memória. Já para as novas gerações, é uma oportunidade de conhecer de perto o universo dos discos, descobrir diferentes gêneros musicais e entender por que o vinil permanece tão presente entre os amantes da música.

Segundo Simone Ponce, Gerente de Marketing do Americana Shopping, a proposta é proporcionar uma experiência que conecte diferentes gerações por meio da música.

“A feira é um convite para todos os públicos. Queremos proporcionar aquele gostinho de nostalgia para quem viveu a época dos vinis, mas também despertar a curiosidade de quem está conhecendo essa cultura agora. A música tem esse poder de conectar gerações, e o evento traz justamente essa possibilidade de compartilhar memórias, descobrir novos sons e vivenciar o universo dos discos”, afirma Simone Ponce.

Com milhares de títulos reunidos em um só lugar, os visitantes poderão garimpar discos de diferentes estilos e épocas, além de CDs, e também negociar seus próprios exemplares por meio da compra, venda e troca.

A Feira de Vinil do Americana Shopping será realizada neste domingo, 20 de setembro, das 12h às 20h, com entrada gratuita. O evento é aberto a todos os públicos.

Sobre o Americana Shopping

Referência em compras, serviços, gastronomia e lazer, o Americana Shopping reúne marcas de diversos segmentos e oferece uma experiência completa para clientes de Americana e região. Com constante investimento em inovação e conveniência, o empreendimento segue ampliando seu portfólio de atrações e serviços para atender às expectativas do público.

Serviço

Feira de Vinil no Americana Shopping

Data: dia 20 de setembro de 2026.

Horário: das 12h às 20h.

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