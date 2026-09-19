O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste sediou, nesta sexta-feira (18), a 122ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Integração e Difusão de Pesquisas e Tecnologias (CT-ID) dos Comitês PCJ, realizada no auditório do prédio do Cidade Saúde “Lucimeire Cristina Coelho Rocha”.

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A abertura do evento foi conduzida pela diretora-superintendente da autarquia, Patrícia Regina Marques De Martino, que recepcionou os participantes e apresentou as conquistas da Administração Municipal, as ações e o trabalho das equipes técnicas da autarquia.

A CT-ID, criada em 1996 e reestruturada ao longo dos anos pelos Comitês PCJ, funciona como um elo estratégico para a gestão de recursos hídricos nas bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, com a missão de otimizar o conhecimento científico e tecnológico regional.

Santa Bárbara com bastante gente

A programação contou com palestras do coordenador da CT-ID e professor da EESC/USP, Tadeu Fabrício Malheiros, de Thalita Salgado Fagundes e Tomás de Azevedo Júlio, do NUPS/USP, e de Guilherme Marques, do IPH/UFRGS, que participou de forma on-line.

Para encerrar a programação, os participantes realizaram uma visita técnica à ETA (Estação de Tratamento de Água) IV, onde conheceram a Sala de Situação, a Usina de Cloro, os processos de tratamento de água e do lodo, além das operações de bombeamento. O DAE esteve representado na reunião pelos servidores integrantes da CT-ID: o engenheiro eletricista Nelson Sartori Júnior e os fiscais de obras e engenharia Luciane Borges da Silva e Edie Sérgio Olivatto.

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