A partir de hoje (19) até o dia 27, Santa Bárbara recebe a 11ª edição da Mostra de Teatro Cena Bárbara- uma série de espetáculos. A agenda inclui 24 apresentações em quatro espaços culturais do Município: Teatro Municipal Manoel Lyra, CEU das Artes, Espaço Arte-Móvel e Praça Central.

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A programação reúne grupos de oito cidades diferentes: Santa Bárbara d’Oeste, Americana, Piracicaba, Campinas, Limeira, São Paulo, São Sebastião e Rio de Janeiro

A entrada é gratuita. Nos espaços fechados (Teatro Municipal Manoel Lyra, CEU das Artes e Espaço Arte-Móvel), que são sujeitos a lotação, haverá retirada de ingressos uma hora antes das apresentações.

A organização disponibiliza acessibilidade em Libras para os espetáculos. Para solicitar o serviço, o interessado deve entrar em contato via WhatsApp (19) 99955-3099 e informar o nome da peça que deseja assistir.

Considerada uma das mais importantes mostras do interior do Estado de São Paulo, a Mostra de Teatro Cena Bárbara nasceu do desejo de celebrar a potência viva da cena, reunindo, em nove dias, atividades para crianças, jovens e adultos, com o dever de estreitar o laço entre arte e comunidade.

A 11ª Mostra de Teatro Cena Bárbara é uma realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e da Cia Arte-Móvel, com gestão cultural dos Amigos da Cultura Barbarense e idealização do Grupo Di Atus.

19/9 (SÁBADO) Cena Bárbara

PRAÇA CENTRAL

9h30 e 11h15 – Tertulia e o Fantástico Circo de Pulgas | Palhaça Tertulia | Campinas/SP | Classificação: Livre

Sinopse: A palhaça Tertulia promete apresentar um espetáculo extraordinário ao lado de sua parceira Fifi, a pulguinha fantástica. No entanto, para que esse grande acontecimento realmente se revele aos olhos do público, é necessário um ingrediente essencial: a imaginação. O espetáculo se constrói, então, nesse incrível encontro entre o real e o imaginário.

10h – MalabaRindo | MB Circo | Piracicaba/SP| Classificação: Livre

Sinopse: Todos nós temos sonhos na vida… Alguns realizados e outros que permanecem no horizonte. Neste show, Tico e Polenta se juntam aos sonhadores para agarrar estes sonhos com as próprias mãos. Entre brincadeiras, acrobacias e um piano de cauda filhote, os palhaços fazem malabarismos perigosos para se livrarem das pedras do caminho e seguir com esperança de que este horizonte está mais próximo do que se pode enxergar e que os sonhos podem, sim, ser realizados!

10h45 às 11h45 – Teatro Lambe-Lambe SBO | Cia Luzes e Lendas | Santa Bárbara d’Oeste/SP | Classificação: Livre

Sinopse: Cinco artistas, cada um com sua caixa cênica, apresentam cinco espetáculos de curta duração na linguagem do Teatro Lambe-Lambe, em que cada pessoa por vez assiste a um espetáculo que vai sendo repetido à medida que outras pessoas se aproximam para assistir os espetáculos “A Princesa da Lua”, “O Pintor”, “O Pescador”, “Papo de Sapo” e “Asas de Amor”.

ESPAÇO ARTE-MÓVEL

13h30 às 17h – Oficina Impro – Introdução ao Teatro de Improviso | Claudio Amado | Rio de Janeiro/RJ | Classificação: 16 anos

Inscrição pelo site mostracenabarbara.com.br

Sinopse: Esta oficina visa apresentar e fomentar a criação teatral e dramatúrgica através da metodologia do teatro de improvisação (Impro). Nessa vertente teatral, todas as cenas, personagens e diálogos são criados na hora pelos atores-dramaturgos durante a própria apresentação, perante o público. Este, por sua vez, participa da performance sugerindo temas, palavras e situações que são usadas como ponto de partida na criação dos atores.

O público é, portanto, coautor do espetáculo que assiste, acompanhando o desenvolvimento dramatúrgico a partir de sua contribuição, gerando assim uma cumplicidade única entre artistas e público. Já o improvisador é autor, ator e diretor, tudo ao mesmo tempo. Ele tem total domínio da cena teatral e pode desenvolver narrativas, personagens e situações que lhe permitam tratar dos temas e questões mais pertinentes para si mesmo ou para o espetáculo.

CEU DAS ARTES

20h – Improvisa Comigo Esta Noite | Cia Teatro do Nada | Rio de Janeiro/RJ | Classificação: Livre

Sinopse: Espetáculo solo de improvisação no qual o público participa interativamente das cenas criadas. Claudio Amado comemora com este espetáculo 20 anos da fundação do seu grupo Teatro do Nada. Sozinho no palco, o ator conta com a participação espontânea da plateia para criar cinco cenas inéditas e improvisadas a cada noite. Os espectadores, que se tornam coautores das histórias, têm a oportunidade de contribuir com a dramaturgia de diferentes maneiras.

20/9 (DOMINGO)

CEU DAS ARTES

11h – Om Co Tô? Quem Co Sô? Prom Co Vô? | Circo Navegador | São Sebastião/SP | Classificação: Livre

Sinopse: Num encontro inusitado o palhaço Surubim encanta a plateia com sua ingenuidade em situações de tensão, emoção, técnica e muita graça. De maneira bastante irreverente, provoca o público para uma vivência por meio das rotinas de um show circense, misturando o clássico e o contemporâneo, em criações próprias, que se equilibram entre o deboche e a elegância.

20h – Janelas Para Uma Mulher | Cia Trilhas da Arte – Pesquisas Cênicas | Campinas/SP | Classificação: 14 anos

Sinopse: Uma experiência cênica solo de Juliana Calligaris, com direção de Letícia Olivares, que investiga a construção do feminino em permanente deslocamento através de fragmentos de memória, corpo e linguagem. Pelo Rasaboxes e teatro físico para articular estados existenciais, o papel da arte e o entrelaçamento entre as dimensões íntima e social. Sem recorrer a uma narrativa estritamente linear, a obra convida o público a um percurso sensível sobre heranças, silêncios e reinvenções.

ESPAÇO ARTE-MÓVEL

15h – Jamila e Aurora | Palhaça Begônia | São Sebastião/SP | Classificação: Livre

Sinopse: A palhaça Begônia conta a história de amizade entre Jamila e sua cachorrinha Aurora. Uma história que fala sobre amizade, saudade, luto e amor, através da narrativa que vai desde a adoção da cachorrinha até o momento da despedida, quando Aurora já está muito velhinha. Por meio do jogo da palhaçaria, a temática acerca do luto é apresentada de maneira delicada e leve, de tal forma que as crianças são convidadas a participarem ativamente da história.

21/9 (SEGUNDA-FEIRA)

CEU DAS ARTES

20h – Memórias | Cia Aurora de Teatro | Americana/SP | Classificação: 12 anos

Sinopse: Três viajantes chegam a um antigo galpão, onde objetos esquecidos despertam memórias e fazem realidade e imaginação se misturarem. Construído a partir de entrevistas com pessoas 60+, “Memórias” revela três histórias: a solidão de uma pessoa idosa LGBTQIAPN+, a relação de um filho com sua mãe com Alzheimer e a espera de um casal de avós por um neto que nunca chega. Entre objetos e máscaras não convencionais, o espetáculo transita pelo surrealismo para falar de afeto, esquecimento e abandono.

22/9 (TERÇA-FEIRA)

ESPAÇO ARTE-MÓVEL

18h – Cem Histórias Sem Palavras | Cia. Dois que Contam | Campinas/SP | Classificação: Livre

Sinopse: Um palhaço e uma palhaça se conhecem em uma estação de trem e buscam juntos formas de passar o tempo enquanto esperam a hora da partida. Mágica, música, malabarismo e outras brincadeiras criam uma brecha poética no tempo, na qual muitas histórias podem ser contadas sem palavras.

TEATRO MUNICIPAL MANOEL LYRA

20h – Instruções para abraçar o ar | Cia dos Náufragos | Campinas/SP | Classificação: 16 anos

Sinopse: “Instruções para abraçar o ar” conta a história de Chicha Mariani, uma das fundadores do movimento Avós da Praça de Maio na Argentina, e sua busca incessante por sua neta Clara, que foi sequestrada pela força de segurança da ditadura argentina após o fuzilamento e morte de seu filho e nora, militantes de oposição ao regime. Utilizando de contornos fantásticos e absurdos, a narrativa nos ajuda a resgatar mais um desses acontecimentos apagados da nossa memória e da história latino-americana.

23/9 (QUARTA-FEIRA)

ESPAÇO ARTE-MÓVEL

13h30 – Ao Pé da Letra | Cia Xekmat | Santa Bárbara d’Oeste/SP | Classificação: Livre

Sinopse: Mergulhe no universo mágico das palavras com “Ao Pé da Letra”! Acompanhe Pifi e Pafe em uma aventura cheia de poesia, histórias encantadas e muita diversão ao lado do Senhor Alfabeto, Tio Estrômboli e Leitorino. Venha brincar nessa ciranda de versos e prosear com a gente! O que está esperando? Venha tomar uma sopa de letrinhas e aprender nas entrelinhas!

CEU DAS ARTES

20h – Quando nasce uma criança, nasce uma música | Andaime Teatro | Piracicaba/SP | Classificação: 14 anos

Sinopse: Estreado em 2025 pelo Grupo Andaime/Núcleo Mãe, o espetáculo é resultado de um processo de pesquisa baseado em escutas, relatos e memórias de mulheres, parteiras e famílias. A obra costura histórias de gestação, nascimento, cuidado e transmissão de saberes, construindo uma narrativa sensível sobre o parto como experiência coletiva e ancestral. A pesquisa também gerou o documentário Estado Bruto — relatos sobre parimento, lançado no mesmo ano.

24/9 (QUINTA-FEIRA)

TEATRO MUNICIPAL MANOEL LYRA

13h30 – E o Sol Avermelhou | Cia Arte-Móvel | Santa Bárbara d’Oeste/SP | Classificação: Livre

Sinopse: O Sol “Avermelhou” e uma pequena família de retirantes migra de vilarejo em vilarejo em busca dos bens naturais perdidos. Andam, perambulam e caminham, os andejos. No curso dessa vereda, avistam um místico povoado, onde descobrem que somente a “Filha da Terra” poderá restaurar o equilíbrio e salvar a humanidade.

CEU DAS ARTES

20h – Cadê Meu Marido? | Cumbuca Criativa | Americana/SP | Classificação: 16 anos

Sinopse: A história começa em uma segunda-feira aparentemente comum. Lúcia acorda e percebe que o marido desapareceu sem qualquer explicação. A partir daí, a casa se transforma em um território de confusão, decisões improváveis e situações fora de controle. Telefonemas, visitas inesperadas, palpites excessivos e autoridades nada eficientes fazem o cotidiano escalar rapidamente para um caos cômico.

25/9 (SEXTA-FEIRA)

CEU DAS ARTES

19h – O Rinoceronte | Cia Paquiderme | São Paulo/SP | Classificação: 12 anos

Sinopse: Você perceberia o momento em que deixa de pensar por si mesmo? Em uma cidade onde os moradores começam a se transformar, a população cede gradualmente à força bruta e ao conformismo de manada. Em meio ao caos, Bérenger, interpretada por uma atriz nesta montagem, torna-se a última pessoa a resistir e defender sua humanidade. A montagem convida a uma pergunta que permanece radicalmente contemporânea: o que estamos dispostos a preservar de nossa humanidade quando a unanimidade se torna a regra?

ESPAÇO ARTE-MÓVEL

21h – Uma Questão de Tempo | NuCCa – Núcleo de Criação Cênica | Campinas/SP | Classificação: 14 anos

Sinopse: “Uma Questão de Tempo” é um espetáculo popular urbano, que utiliza meias máscaras expressivas, música, movimentos e bom humor para contar a aventura de Aparecida Verdade, Pacato Sereno, Assunta Segredo e Prudêncio Ventura, quatro pessoas amigas na juventude, que se reencontram depois de muito tempo no enterro do saudoso companheiro: Esperantino Futuro. Intrigados com um bilhete sem sentido deixado por ele, buscam pistas que revelem o que, de fato, pode ter acontecido.

26/9 (SÁBADO)

ESPAÇO ARTE-MÓVEL

18h – Para as Prostitutas da Minha Infância – As cartas que nunca escrevi | Corpo Santo Teatro | Campinas/SP | Classificação: 16 anos

Sinopse: A peça parte de um gesto radical do próprio criador: colocar-se em cena não como personagem fixo, mas como narrador-investigador de suas próprias memórias. A partir da ideia de uma caixa de cartas recebida em uma noite qualquer, Douglas constrói um percurso que tensiona verdade e fabulação. Cartas divididas por cores, nomes e silêncios tornam-se material dramatúrgico e dispositivo cênico. O projeto partiu da escrita do livro homônimo que revelou a necessidade de transbordar para o teatro.

TEATRO MUNICIPAL MANOEL LYRA

20h – Rendas | Coletivo Mangueira | Campinas/SP | Classificação: 12 anos

“Rendas” entrelaça histórias reais de 15 mulheres rendeiras na figura de Maria, filha de mãe rendeira e pai pescador. Enquanto ela compartilha memórias de infância, amor, abandono, maternidade e trabalho, as intérpretes transformam seus relatos em dança, ao som de músicas nordestinas. Sensível e emocionante, o espetáculo aproxima o público da cultura brasileira, valoriza as mulheres que preservam a renda de bilro e alerta para o risco de desaparecimento desse patrimônio cultural imaterial.

27/9 (DOMINGO)

CEU DAS ARTES

9h30 – A ponte quebrada | Cia Luzes e Lendas | Santa Bárbara d’Oeste/SP | Classificação: Livre

Sinopse: Considerada um clássico do Teatro de Sombras, “A Ponte Quebrada”, de François Dominique Séraphin, acontece sobre uma ponte onde um viajante fica impossibilitado de continuar seu caminho pelo estado dessa ponte e passa a conversar com um menino que está do outro lado dessa ponte. Na conversa o menino zomba do viajante, e o viajante tem uma atitude inusitada assim que consegue atravessar para a outra margem do rio com o auxílio de um barqueiro.

10h – A Banda dos Bichos | Trupe Dona Formiga | Santa Bárbara d’Oeste/SP | Classificação: Livre

Sinopse: Quatro animais, cansados de uma vida de exploração e maus-tratos, decidem fugir em busca de liberdade e de um novo destino. Juntos, o Jumento, o Cachorro, a Galinha e a Gata descobrem a força da amizade, da união e do trabalho coletivo. A “A Banda dos Bichos” é um espetáculo musical divertido e emocionante para toda a família.

18h – Sentimentos Além do Esquecimento | Grupo Levitar de Teatro | Limeira/SP | Classificação: 14 anos

Sinopse: Uma envolvente reflexão que nos mergulha no complexo tecido das relações familiares, da passagem inexorável do tempo e da comovente luta contra as memórias que se esvaem. A história acompanha um filho que retorna à sua mãe. Seu diálogos, despertado pelos objetos antigos da velha casa, revela uma incansável e delicada batalha contra a perda das lembranças, que se alternam entre momentos de lucidez e de escuridão.

TEATRO MUNICIPAL MANOEL LYRA

20h – Sereia Sem Mar | Jaque Ramirez | Campinas/SP | Classificação: Livre

Sinopse: “Sereia sem Mar” conta a história de uma sereia capturada e transformada em atração de um antigo freak show. Em um universo fantástico habitado por criaturas extraordinárias, o espetáculo reúne arte drag, teatro, dança, circo, música, sombras e projeções para construir uma experiência de forte impacto visual sobre pertencimento, diferença, liberdade e transformação.

Endereços:

Teatro Municipal Manoel Lyra

Rua João XXIII, 61, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP

CEU das Artes

Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol II, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Espaço Arte-Móvel

Rua João Pessoa, 601, Planalto do Sol, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Praça Central

Entre as ruas Santa Bárbara, Dona Margarida e General Osório, Santa Bárbara d’Oeste/SP

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