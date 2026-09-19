A Biblioteca Municipal “Professora Jandyra Basseto Pântano” recebe, neste sábado (19), a oficina de literatura e teatro “Dostoiévski à luz do palco moderno”. A atividade vinculada à Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, está marcada para as 10h e tem entrada gratuita.
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A Biblioteca fica na Praça Comendador Müller, 172, Centro.
A oficina ocorreria no sábado passado (12) e foi adiada pelos organizadores. A mediação será do professor Douglas Fonseca Bonganhi e da diretora teatral Claudia Viggiano, dentro da programação do Projeto Samovar, um clube de leitura que se reúne periodicamente na Biblioteca de Americana. Durante o encontro, os participantes vão discutir a linguagem dramática e as características do romance, pensando em diálogos possíveis entre a narrativa e a cena teatral.
Biblio além da oficina
“A Biblioteca Municipal é um ponto de encontro e trocas de conhecimentos e recebe diversos grupos ligados à Cultura da cidade para oficinas, exposições e outras iniciativas de fomento à literatura e à arte”, destaca o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.
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