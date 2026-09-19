Quer conhecer um legítimo apartamento santa cecilier?

Repaginado pelo arquiteto Bruno Moraes, o imóvel de outra década revela uma arquitetura madura, soluções criativas e transmite novos ares com uma paleta de cor moderna

Localizado no bairro de Santa Cecília, um dos bairros mais boêmios de São Paulo, o apartamento teve a planta repensada em busca de mais leveza e pureza nas formas | Projeto BMA Studio | Foto: Guilherme Pucci

Renovar é preciso para transformar uma casa em um lar. Foi o caso deste apartamento de 96 m², localizado em Santa Cecília (SP), que carregava 60 anos de história, mas que não refletia a vida de seus novos moradores. A família, formada por um casal e dois pets, buscava um espaço moderno, funcional e livre de excessos, um refúgio urbano que acolhesse e ao mesmo tempo fosse prático no dia a dia.

Guiado pelo mantra ‘o essencial é simples’, a reforma conduzida pelo arquiteto Bruno Moraes, à frente do BMA Studio, preservou diversos detalhes arquitetônicos originais. Tijolinhos aparentes, laje estrutural sem rebaixos e marcenarias volumétricas compõem a linguagem contemporânea com fortes referências industriais. A integração entre ambientes, o replanejamento da circulação e a atenção às soluções invisíveis consolidam a transformação do apartamento em um verdadeiro lar.

Acompanhe a seguir!

Hall em cubo azul

Além das cores que chamam atenção logo de cara, o piso original de tacos de madeira foi totalmente restaurado e é uma das joias do projeto | Projeto BMA Studio | Foto: Guilherme Pucci

Ao entrar no apartamento, o projeto revela seu manifesto. O hall é um volume contínuo de Azul Diesel que domina as paredes, teto, portas e marcenaria, que conversam entre si como uma única escultura. O MDF BP foi escolhido com precisão pelo arquiteto para que cor e material se tornassem um só, eliminando interrupções visuais e estabelecendo a identidade do projeto logo no primeiro passo.

Além de expressivo, o hall apresenta um banco embutido que facilita o ritual diário de calçar e retirar os sapatos, enquanto uma gaveta discreta guarda os itens da rotina, como as coleiras dos cães, calçados e acessórios rápidos.

“A gente fez um grande cubo azul pintando tudo, prenunciando a volumetria muito marcante que criamos para o projeto”, conta Bruno.

Cozinha integrada com perfil gourmet

Segundo o arquiteto, a primeira diretriz da reforma foi a integração. Por isso, demolir paredes exigiu um trabalho cuidadoso de retirada e realocação de tubulações antigas, revisão das redes de gás e hidráulica e respeito à viga estrutural existente que sustenta a laje.

O ladrilho hidráulico no revestimento adiciona textura e cor, enquanto o MDF azul dos armários reforça a identidade da paleta de cores do projeto | Projeto BMA Studio | Foto: Guilherme Pucci

Após tudo pronto, o espaço gourmet junto da cozinha em estilo americano viraram destaque. A bancada em ‘L’ acolhe forno, cooktop e a churrasqueira embutida alinhados à coifa para uma exaustão eficaz. Assim, fica organizado o fluxo entre preparo, cocção e circulação.

A bancada acomoda cuba micro-ondas que foram posicionados de frente para a sala, criando um eixo de convivência que transforma o ato de cozinhar em performance compartilhada | Projeto BMA Studio | Foto: Guilherme Pucci

O espaço conta ainda com um balcão de madeira que propõe encontros, conversas e refeições informais. Para o conforto das banquetas, a ergonomia foi tratada com seriedade e Bruno garantiu a altura entre bancada e banqueta com pelo menos 30cm, permitindo encaixe adequado das pernas e circulação limpa.

No espaço entre a cozinha e sala de estar, o tampo de vidro da mesa de jantar, apoiado num pedestal discreto, permite a percepção das nuances do piso de madeira. As cadeiras de aramado, com design minimalista, equilibram rigidez e fluidez postural | Projeto BMA Studio | Foto: Guilherme Pucci

Sala de estar com laje aparente

O piso original de taco foi lixado, tratado e restaurado. O resultado se revela como uma superfície vibrante, preservada e valorizada | Projeto BMA Studio | Foto: Guilherme Pucci

A sala abraça a essência industrial com sensibilidade. Bruno Moraes explica que a laje aparente não tem tanta flexibilidade de distribuir a iluminação como um forro de gesso. Por isso ele usou esta técnica com cabos tensionados para distribuir mais pontos de iluminação sobre a laje. Apesar dos cabos, revestidos com tecido preto ficarem aparentes, é uma solução discreta e combina muito com o estilo industrial.

“Importante criarmos cenários com novos circuitos de iluminação, é muito sem graça acender a sala em uma única luminária, precisamos criar mais pontos de iluminação que interajam com a rotina de uso do apartamento” explica o arquiteto

No mais, o paredão de tijolinhos aparentes recebeu acabamento na cor branca para neutralizar com as demais cores. E, para manter sua integridade, os pontos da TV foram desviados por um quarto posterior, evitando rompimentos na área social. O sofá modular com chaise permite diferentes usos no dia a dia, desde acolher visitas, relaxar ou reorganizar conforme a dinâmica do dia.

Varanda com charme paulistano

A varanda integrada oferta luz natural abundante e sensação de amplitude para a área integrada | Projeto BMA Studio | Foto: Guilherme Pucci

Integrada à sala, a varanda preserva a delicadeza das pastilhas originais, que foram cuidadosamente restauradas a partir da lavagem e troca de rejunte, formando um tapete visual que demarca a transição entre a área externa e interior. Para completar, plantas, luz natural e a vista do entorno compõem um refúgio urbano que conversa com a linguagem azul do hall.

“A gente aproveitou as pastilhas e integrou a varanda com a sala. A vista do elevado é linda para o bairro. Ficou bem cara de varanda”, relata Bruno.

Área de serviço

A reforma entregou uma área de serviço bem proveitosa e o aquecedor foi posto atrás de um armário vazado por segurança | Projeto BMA Studio | Foto: Guilherme Pucci

Antes um depósito, a área de serviço virou um ambiente amplo e funcional. A nova bancada amplia o uso, melhora a circulação e estabelece conexão direta com o corredor íntimo. O antigo banheiro de serviço também ganhou uma repaginação com revestimentos claros, layout inteligente e integração visual.

As calhas elétricas, pintadas de preto, dialogam com o estilo industrial, convivendo com interruptores e metais escuros | Projeto BMA Studio | Foto: Guilherme Pucci

Unindo quartos, banheiro principal e área social, o corredor recebeu o mesmo tratamento visual que estrutura o projeto: abordagem monocromática e viva. A cor Terra Roxa da Suvinil une paredes e teto, enquanto as calhas elétricas em preto evidenciam o caráter industrial e dialogam com metais e interruptores.

“Um detalhe interessante da obra é que aqui, toda a infraestrutura para ar-condicionado já foi prevista e executada, pronta para futura instalação”, revela o profissional.

No dormitório, as mudanças foram poucas, mas significativas. O armário foi restaurado e as paredes receberam nova pintura | Projeto BMA Studio | Foto: Guilherme Pucci

No quarto, o armário original foi mantido, ganhando apenas nova cor e detalhes revisados. “Aplicamos uma solução econômica, pintamos o antigo armário e ele parece novo“, explica Bruno. A cama com cabeceira estofada traz conforto sensorial sem sobrecarregar o ambiente.

Banheiro principal

O banheiro principal também foi totalmente mexido, dando espaço a um cômodo moderno, com box ampliado e uma banheira relaxante | Projeto BMA Studio | Foto: Guilherme Pucci

O banheiro foi redesenhado a partir de suas limitações. O vaso sanitário foi deslocado, o box ampliado e a antiga banheira de alvenaria substituída por uma banheira de imersão moderna, instalada com estudo estrutural da laje e derivação hidráulica correta. A nova iluminação acompanha a linguagem industrial do restante do apartamento com cabos aparentes e metais escuros.

Sobre BMA Studio, @bmastudio

O arquiteto Bruno Moraes atua há mais de 19 anos no mercado de arquitetura e interiores, com sólida experiência em projetos e execução de obras. Formado pela Faculdade Belas Artes de São Paulo (FEBASP) e pós-graduado em Gerenciamento de Empreendimentos na Construção Civil pela FAU Mackenzie, Bruno iniciou sua carreira em grandes escritórios, como o do renomado arquiteto Siegbert Zanettini.

Em 2017, fundou o escritório Bruno Moraes Arquitetura, com foco em projetos residenciais, reformas de apartamentos e espaços comerciais. O crescimento demandado por obras completas levou à criação de uma estrutura própria para execução e gerenciamento de obras, com equipe especializada e treinada. Essa expansão culminou, alguns anos depois, na transição da marca para BMA Studio, unificando os serviços de arquitetura e execução sob um novo posicionamento, mais alinhado aos diferenciais do escritório. O BMA Studio é a evolução da Bruno Moraes Arquitetura, mantendo a mesma essência, equipe e compromisso com a qualidade.

O escritório atua em projetos de casas, reformas, retrofits, espaços corporativos, áreas comuns de edifícios e stands de apartamentos decorados. Conta com um aplicativo próprio para a gestão das obras, otimizando processos e comunicação com os clientes.

Entre os principais clientes estão o Grupo Volkswagen, as multinacionais Arauco e Fabbri, os escritórios da Tecban (Banco 24h), as Sorveterias Rochinha e um projeto de revitalização urbana no bairro do Bixiga. Também participou da Mostra Casa Saudável HBC e tem obras executadas em diversas regiões do país.

A marca já teve seus projetos e vídeos publicados em importantes veículos de arquitetura. Bruno também assina colunas no Portal PiniWeb, apresenta o podcast de Arquitetura Corporativa para o Club&Casa Design, e foi apresentador do podcast do Viva Decora. De 2019 a 2024, participou do quadro de decoração do Programa da Eliana, no SBT.

Em 2023, estreou na CASACOR São Paulo com o ambiente ‘Cozinha Funcional’ e foi premiado pela VEJA São Paulo como Melhor Ambiente na categoria Cozinha Integrada ou Cozinha Gourmet. Em 2024, retornou à mostra com o espaço ‘Acalanto e Encontros’, reafirmando seu compromisso com a inovação, funcionalidade, bem-estar e brasilidade nos projetos.

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