A bola vai rolar neste domingo, dia 20, na abertura da 2ª Divisão do Campeonato de Futebol Amador de Nova Odessa, com quatro jogos movimentando os Campos do Progresso do São Manoel. Ao todo, nove times vão disputar a competição, divididos em duas chaves. De acordo com o regulamento, os dois melhores de cada grupo avançam para a semifinal.

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A data dos jogos de abertura foi definida entre a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e os dirigentes dos clubes em reunião no auditório do Paço Municipal. Na ocasião, foi feito o sorteio e discutido o regulamento da competição.

Jogos do domingo

Pelo Grupo A, no Campo do Progresso, o Cristalândia FC enfrenta o Inter Alagoano às 8h e, na sequência, às 10h, o Klavin FC joga contra o Bigas FC. Pelo Grupo B, no Campo do São Manoel, o Unidos da Saideira duela contra o Regularize FC às 8h, enquanto o Independente EC e o Rayo Valecano se enfrentam às 10h.

Para o secretário de Esportes, Angelo Foroni, o esporte amador tem o poder único de unir as pessoas. “Estamos muito entusiasmados para o início da 2ª Divisão do nosso Campeonato Amador, que vai movimentar ainda mais os campos da cidade, tendo em vista que já estamos com a 3ª Divisão em andamento. Aproveito para convidar a população para prestigiar os jogos e torcer pelos times”.

O adjunto da pasta, José Henrique de Carvalho, compartilha o mesmo sentimento. “A bola vai rolar e a expectativa é a mais alta possível. Teremos nove equipes na disputa da competição, atletas dedicados em campo e a certeza de que o público presenciará grandes espetáculos do futebol amador”.

Serão cinco rodadas na primeira fase. No cruzamento da semifinal, o 1º do Grupo A joga contra o 2º do B, e o 1º do Grupo B enfrenta o 2º do Grupo A. Ao final do torneio, quatro equipes sobem para a 1ª Divisão, que deverá contar com 14 times em 2027.