Marcos Caetano pede informações sobre manutenção da Praça Tia Inês

Marcos Caetano pede informações sobre manutenção e revitalização da Praça Tia Inês

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O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações e providências sobre a manutenção e revitalização da Praça Tia Inês, na Vila Louricilda.

No documento, o parlamentar relata que moradores reclamaram sobre a situação da praça, importante espaço público destinado à convivência, lazer e integração da comunidade. “Os moradores querem uma praça revitalizada, limpa e adequada para as famílias, especialmente para que as crianças tenham um espaço seguro de lazer. Nosso papel é acompanhar essa demanda e buscar, junto ao Executivo, as providências necessárias”, afirma Marcos.

O vereador questiona se atualmente existe planejamento ou cronograma para a revitalização da praça; informar quais intervenções estão previstas e os respectivos prazos para execução; se existe previsão para instalação ou recuperação de equipamentos de lazer, como playground, bancos, iluminação e demais estruturas destinadas ao uso da comunidade; quais equipamentos estão contemplados e a previsão de execução; e se existem estudos ou previsão para melhorias na iluminação da praça, visando proporcionar maior segurança e melhores condições de utilização no período noturno.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (22) e encaminhado à prefeitura para resposta.

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