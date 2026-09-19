O – Cachorrinho pele e ossoUm moça de 23 anos presa por maus tratos em Americana A Guarda Municipal de Americana (GAMA) prendeu em flagrante, neste sábado (19), uma mulher de 23 anos por maus-tratos a animais, durante uma ação realizada no Jardim São Manoel.

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A ocorrência contou com a participação de representantes da ONG Cadeia para Maus-Tratos, grupo que atua em denúncias, resgates e proteção animal, liderado pela ativista da causa animal Roberta Lima.

A equipe da GAMA foi acionada pelo Centro de Segurança Integrada (CSI) para averiguar uma denúncia de possíveis maus-tratos na Rua São João. No endereço, os guardas fizeram contato com Roberta Lima, que solicitou apoio para o resgate de dois cães.

Os animais foram encontrados debilitados e com grande quantidade de carrapatos pelo corpo. Diante das condições constatadas, os representantes da entidade realizaram o resgate e encaminharam os cães para avaliação veterinária. Uma médica veterinária elaborou laudo constatando a ocorrência de maus-tratos.

Foto Cachorrinho pele e osso

O caso foi comunicado ao delegado de plantão, que determinou a realização de perícia no imóvel. A tutora dos animais foi conduzida à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Americana, onde foi elaborado o boletim de ocorrência. Ela foi autuada em flagrante por maus-tratos a animais e permaneceu à disposição da Justiça.

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