A Prefeitura de Santa Bárbara definiu as 11 entidades e associações que irão compor a Praça de Alimentação da 34ª Feira das Nações. O evento será realizado nos dias 7 e 8 de novembro por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, no Complexo Usina Santa Bárbara, com entrada gratuita.

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As entidades participantes representarão diferentes países e regiões, oferecendo ao público comidas típicas durante a programação da Feira.

Praça de Alimentação

Praça de Alimentação entidades selecionadas

  • Rotary Club Progresso – Itália
  • Serviço Social em Promoção da Cidadania Imaculada Conceição – França
  • Serviço de Assistência Social Meimei – Portugal
  • Corporação Musical União Barbarense – Estados Unidos
  • Fraternidade Descendência Americana – Argentina
  • Creche Papa João Paulo II – Japão
  • Associação Vinde à Luz – Espanha
  • Casa da Criança – Alemanha
  • Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) – Brasil
  • Associação Cidadão e Cidadã de Direito – México
  • Associação Cultural e Beneficente Carolina Maria de Jesus – Nações Africanas

A seleção ocorreu a partir do Edital de Chamamento Público para Credenciamento de Organizações da Sociedade Civil, Organizações Sociais e Entidades Beneficentes Sem Fins Lucrativos, publicado pela Secretaria de Cultura e Turismo. O chamamento teve como objetivo a composição da Praça de Alimentação e a comercialização de comidas típicas.

A 34ª Feira das Nações será realizada no Complexo Usina Santa Bárbara, localizado na Rua Aristeo Carlos Pereira, s/nº, no Residencial Dona Margarida. Além da Praça de Alimentação, o evento contará com programação cultural e atrações para o público.

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