A Prefeitura de Santa Bárbara definiu as 11 entidades e associações que irão compor a Praça de Alimentação da 34ª Feira das Nações. O evento será realizado nos dias 7 e 8 de novembro por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, no Complexo Usina Santa Bárbara, com entrada gratuita.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

As entidades participantes representarão diferentes países e regiões, oferecendo ao público comidas típicas durante a programação da Feira.

Praça de Alimentação entidades selecionadas

Rotary Club Progresso – Itália

Serviço Social em Promoção da Cidadania Imaculada Conceição – França

Serviço de Assistência Social Meimei – Portugal

Corporação Musical União Barbarense – Estados Unidos

Fraternidade Descendência Americana – Argentina

Creche Papa João Paulo II – Japão

Associação Vinde à Luz – Espanha

Casa da Criança – Alemanha

Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) – Brasil

Associação Cidadão e Cidadã de Direito – México

Associação Cultural e Beneficente Carolina Maria de Jesus – Nações Africanas

A seleção ocorreu a partir do Edital de Chamamento Público para Credenciamento de Organizações da Sociedade Civil, Organizações Sociais e Entidades Beneficentes Sem Fins Lucrativos, publicado pela Secretaria de Cultura e Turismo. O chamamento teve como objetivo a composição da Praça de Alimentação e a comercialização de comidas típicas.

A 34ª Feira das Nações será realizada no Complexo Usina Santa Bárbara, localizado na Rua Aristeo Carlos Pereira, s/nº, no Residencial Dona Margarida. Além da Praça de Alimentação, o evento contará com programação cultural e atrações para o público.

Leia + sobre gastronomia