Xuxa foi à Justiça cobrar uma dívida de R$ 26 mil deixada por Andréa Sorvetão. A Rainha dos Baixinhos havia emprestado um apartamento no Recreio dos Bandeirantes em 2020 para a ex-Paquita morar com a família.

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Xuxa cobrou apenas pela manutenção

O acordo de comodato, assinado em janeiro daquele ano com duração prevista de 48 meses, determinava que Sorvetão arcasse com despesas como condomínio, IPTU, luz e gás. Porém, o imóvel foi devolvido em abril de 2021 com as contas não pagas.

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