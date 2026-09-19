Sumaré transfere atendimento do CTEA para a Casa do Autista

Sumaré transfere atendimento do CTEA do Centro para a Casa do Autista

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A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, transferiu para a Casa do Autista o acompanhamento das crianças e adolescentes atendidos pelo CTEA (Centro de Transtorno do Espectro do Autismo) do Centro. A mudança amplia a estrutura destinada ao atendimento especializado de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus familiares.

Segundo a Secretaria de Saúde, a transferência tem como objetivo oferecer um espaço mais adequado às necessidades dos usuários, com atenção à inclusão, ao acolhimento, ao cuidado e à continuidade da assistência.

A nova unidade substitui o espaço utilizado anteriormente nos fundos do Ambulatório de Especialidades, que apresentava limitações de estrutura diante do crescimento da demanda e da complexidade dos serviços. Os pacientes em acompanhamento passam a receber atendimento na Casa do Autista, junto da equipe multiprofissional do CTEA. A mudança mantém a continuidade dos tratamentos e o vínculo entre profissionais, pacientes e familiares.

“Estamos falando de cuidar de pessoas e de famílias inteiras. Não poderíamos aceitar que um atendimento tão importante continuasse limitado por falta de espaço. A Casa do Autista foi preparada para oferecer mais estrutura, acolhimento e dignidade. E nosso compromisso é avançar para atender também aqueles que ainda esperam por esse cuidado”, destacou o prefeito Henrique do Paraíso.

O vice-prefeito e secretário de Governo, Andre da Farmácia, reforçou que a nova unidade representa um avanço nas políticas públicas de inclusão e cuidado em Sumaré. “Essa é uma conquista importante para as famílias do município. A Casa do Autista oferece um espaço mais adequado para atender crianças, adolescentes e suas famílias. Nosso trabalho é fortalecer os serviços públicos, ampliar o acesso e garantir que o atendimento aconteça com respeito, acolhimento e dignidade”, afirmou.

Nova estrutura

A Casa do Autista conta com ambientes mais amplos e planejados para as necessidades específicas do atendimento às pessoas com TEA, além de equipamentos adequados e maior capacidade operacional.

A nova estrutura também amplia a capacidade do município para enfrentar a demanda reprimida. Mais de 400 pessoas aguardavam atendimento especializado. Com a ampliação da capacidade, a Prefeitura pretende aumentar de forma gradual a oferta de serviços, com a meta de reduzir e zerar a fila de espera.

“A Casa do Autista foi planejada para oferecer uma assistência mais qualificada, com estrutura adequada e equipe multiprofissional. A mudança do CTEA garante a continuidade dos atendimentos já existentes e cria condições para ampliar o acesso de novas famílias ao serviço especializado”, destacou o secretário municipal de Saúde, Frederico Almeida.

De acordo com o secretário, os fluxos e protocolos de atendimento da unidade também passam por organização para qualificar a assistência e fortalecer a articulação entre os serviços públicos e as instituições que atuam no atendimento especializado no município.

Transporte facilita acesso das famílias

Para facilitar o acesso dos usuários e familiares à Casa do Autista, a Prefeitura alterou a rota dos ônibus que atendem a região e incluiu um novo ponto de parada próximo à unidade. A medida busca facilitar o deslocamento das famílias e garantir mais comodidade no acesso ao atendimento especializado.

A alteração amplia as opções de transporte para os usuários que precisam comparecer à Casa do Autista e contribui para evitar que dificuldades de deslocamento se tornem uma barreira à continuidade do acompanhamento.

A transferência do CTEA do Centro para a Casa da Autista marca uma nova etapa da assistência municipal às pessoas com TEA. A unidade reúne estrutura adequada, equipe multiprofissional, equipamentos e maior capacidade operacional para atender os pacientes que já integram a rede e ampliar o acesso de novas famílias ao atendimento especializado.

“Sumaré precisa ser uma cidade que acolhe e cuida das pessoas. Estamos ampliando a estrutura para chegar a quem já é atendido e também a quem ainda está esperando. O nosso compromisso é cuidar das pessoas e não deixar ninguém para trás”, concluiu o prefeito Henrique do Paraíso.

Serviço

A Casa do Autista funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, na Estrada Municipal Teodor Condiev, nº 1.211, Jardim Marchissoli.

Em caso de dúvidas, os responsáveis podem entrar em contato pelos telefones (19) 3399-5211 e (19) 3399-5212.

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