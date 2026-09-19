O projeto educacional “Câmara Jovem” da Câmara Municipal de Americana recebeu alunos do 1º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Prof. Silvino José de Oliveira, da região da Vila Cordenonsi. A segunda sessão simulada de 2026 foi na quarta-feira (16) no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo. Cerca de trinta alunos, participaram das atividades.

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Ainda na escola, os alunos receberem o apoio dos coordenadores, professores e assessores da Câmara para a realização de várias etapas do projeto, como pesquisas, elaboração das proposituras e discussões de caráter interdisciplinar, com atividades voltadas para o desenvolvimento do senso crítico e o debate em Plenário.

Durante a sessão simulada, as atividades foram orientadas pela assessoria do Legislativo e pelos representantes da escola, que acompanharam os debates. A mesa diretora foi composta por Gabriel da Silva Muller (presidente), Ana Sarah Antunes dos Santos (primeira secretária) e Heloysa Vitporia Cecilio Coutinho (segunda secretária). Foram discutidos um projeto de lei, dois requerimentos e três indicações.

O vereador Thiago Brocchi (PL) utilizou a palavra para ressaltar a importância da participação ativa dos jovens na busca de melhorias na vida dos cidadãos. “É muito importante que vocês acompanhem o que é feito pelos agentes políticos no dia a dia, para exercer o direito de cobrar por melhorias e transformar o ambiente em que vivem. As propostas aqui apresentadas no Câmara Jovem são observadas pelos vereadores e podem virar proposituras de fato. Por isso esse projeto é tão relevante para a nossa sociedade”, disse.

A etapa da sessão simulada contou ainda com uma visita guiada em que os alunos aprenderam sobre a história de Americana e da Câmara e conheceram as dependências do legislativo. Os vereadores mirins também receberam certificados de participação.

As seguintes proposituras foram debatidas e aprovadas pelos vereadores mirins:

– Projeto de lei dos vereadores Ana Sarah Antunes dos Santos, Thauany Nicolle Maia dos Santos, Miguel Medeiros Silva que dispões sobre a prevenção e o combate ao descarte irregular, ao acúmulo de lixo e à queima inadequada de resíduos nas proximidades de instituições de ensino no município de Americana.

– Requerimento dos vereadores Leonardo Soares de Souza, João Mergulhão Lira e Bruno Asafe Lima Santana pedindo esclarecimentos sobre problemas no abastecimento de água e melhorias na rede de distribuição do município.

– Requerimento de autoria dos vereadores Heloysa Vitória Cecilio Coutinho, Fhilipe Gabriel Marques Kinchin e Miguel de Rizzo, solicitando esclarecimentos sobre a o andamento das obras da praça e do campo entre a Avenida Chalil Miguel Onsi.

Alunos também participaram em 2025

– Indicação de autoria dos vereadores Rafaella Ferreira Dias, Laura Miranda Rodrigues e Alice Martins Castelaneli, solicitando o reparo de buracos na malha asfáltica da cidade e alternativas para a atenuação de enchentes, próximo ao Terminal Rodoviário.

– Indicação de autoria dos vereadores Isaac Tombolato Buzatto, Bernando Williams Ferreira Santos e Gabriel Luis Corgosinho Costa Santos, solicitando intensificação em medidas contra incêndios causados por lixo descartado irregularmente.

– Indicação de autoria dos vereadores Lívia Transferetti Horas, Isaac Barbosa Saura e Pedro Quintino da Silva, solicitando providências contra o acúmulo de entulho e lixo nas proximidades da Escola Estadual Professor Silvino José de Oliveira.