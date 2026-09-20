HM promove ação sobre o cuidado de pacientes com doenças crônicas

HM promove ação educativa com colaboradores sobre o cuidado de pacientes com doenças crônicas

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O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, promoveu nesta quinta-feira (17), Dia Mundial da Segurança do Paciente, uma ação educativa e de conscientização voltada aos colaboradores da unidade. A iniciativa foi realizada pelo Núcleo de Segurança do Paciente e setor de Qualidade, com distribuição de materiais informativos e orientações aos profissionais na entrada destinada aos funcionários.

Neste ano, a Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu como tema para a data “Cuidado seguro para doenças não transmissíveis”. No Brasil, a Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente (SOBRASP) orienta as ações relacionadas à temática, reforçando a importância da segurança no cuidado às pessoas que vivem com doenças crônicas.

A escolha das doenças crônicas como foco está relacionada à necessidade de acompanhamento contínuo dessas condições, que podem acompanhar os pacientes por longos períodos e envolvem diferentes etapas da assistência. Doenças como diabetes, hipertensão e neoplasias, entre outras, exigem cuidados integrados, diagnóstico oportuno, uso seguro de medicamentos e participação ativa de profissionais, pacientes e familiares.

Nesse contexto, situações como atrasos diagnósticos, erros de medicação, infecções relacionadas à assistência e uso inseguro de dispositivos podem representar riscos ao longo da jornada de cuidado. A campanha chama a atenção para a importância de fortalecer práticas que contribuam para um cuidado mais seguro às pessoas que convivem com doenças crônicas.

Durante a ação, os colaboradores do HM receberam orientações sobre medidas que contribuem para a segurança do paciente, com destaque para a conferência e administração segura de medicamentos, o monitoramento da glicemia e da pressão arterial, a identificação de sinais de alerta, a atenção aos fatores de risco e a orientação dos pacientes quanto à importância do acompanhamento adequado e regular de cada doença.

Para Vanessa Robert, enfermeira do Núcleo de Segurança do Paciente e Qualidade e presidente do Comitê de Segurança do Paciente do Hospital Municipal, a iniciativa contribui para fortalecer a cultura de segurança entre os profissionais.

“Mais do que lembrar uma data, a ação é uma oportunidade de reforçar a cultura de segurança dentro do hospital. Quando falamos em doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, esse cuidado precisa ser ainda mais contínuo, porque são condições que acompanham o paciente por longos períodos. A proposta da ação foi justamente reforçar, entre os profissionais, medidas simples e importantes para reduzir riscos, identificar sinais de alerta e contribuir para um cuidado mais seguro. Cada profissional, independentemente da área em que atua, tem um papel na qualidade do cuidado. Quando a equipe conhece os protocolos e está atenta às necessidades de cada paciente, conseguimos fortalecer a segurança em toda a jornada”, afirmou.

O material utilizado na ação apresentou orientações específicas sobre os cuidados relacionados ao diabetes e à hipertensão, reforçando a importância da participação de profissionais, pacientes e familiares na prevenção de riscos e na construção de uma assistência cada vez mais segura.

Para a superintendente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), Lilian Franco de Godoi, um cuidado de qualidade começa pelo olhar atento de cada profissional e pela capacidade de trabalhar de forma integrada. “Em especial no atendimento às pessoas com doenças crônicas, é fundamental compreender que o cuidado não se resume a um único atendimento, mas envolve acompanhamento, prevenção e atenção aos detalhes ao longo de todo o processo. Ações como esta ajudam a manter esse compromisso presente no dia a dia do hospital e reforçam que a segurança do paciente é uma responsabilidade compartilhada por toda a rede municipal”, pontuou.

Para o diretor-geral do Hospital Municipal, Ruy Santos, a segurança do paciente deve estar incorporada à rotina da instituição. “O tema deste ano reforça uma questão muito importante para a assistência: pessoas que convivem com doenças crônicas precisam de um cuidado contínuo, integrado e seguro. No Hospital Municipal, buscamos fortalecer essa cultura diariamente, com protocolos, capacitação das equipes e atenção aos processos de cuidado. A conscientização dos profissionais é parte fundamental desse trabalho”, destacou.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, em gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

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