Prefeitura promove ação na Avenida Brasil

Prefeitura promove ação da campanha Trânsito Seguro na Avenida Brasil

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A Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), promoveu, na manhã desta sexta-feira (18), uma ação de conscientização da campanha Trânsito Seguro. A atividade aconteceu na Avenida Brasil, na altura do número 85, em frente ao Paço Municipal, com abordagem de motoristas e pedestres e orientações sobre o tema “No trânsito enxergar o outro, é salvar vidas”.

As ações continuam no dia 24, com abordagem e distribuição de material informativo sobre os cuidados no trânsito, na Rua Washington Luís, em frente à sede da Polícia Militar, das 9h às 11h.

A atividade incluiu a exposição de faixas com mensagens de conscientização para ampliar a visibilidade da campanha e a distribuição de material educativo sobre a importância de atitudes responsáveis na construção de um trânsito mais seguro e empático.

O secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves, destacou a importância da iniciativa. “A campanha é realizada durante todo o ano na cidade, nas principais avenidas e vias da cidade onde há grande fluxo de pessoas e veículos. O objetivo é mobilizar a população para um trânsito mais seguro, reforçando as orientações sobre as leis pertinentes, prevenção de acidentes, tolerância para com o próximo, enfatizando a importância da vida”, explicou Adriano.

Os materiais educativos alertam para o respeito aos limites de velocidade nas vias, às faixas de pedestres e ao sinal de “Pare”, além dos riscos do uso do celular ao dirigir, do avanço nos semáforos e do consumo de bebida alcoólica, entre outras medidas de prevenção para evitar acidentes e mortes no trânsito.

“O envolvimento dos motoristas e pedestres na campanha é fundamental para a construção de um trânsito melhor para todos. O respeito às leis de trânsito e atitudes responsáveis salvam vidas”, reforçou o secretário adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo.

A ação contou com o apoio da Guarda Municipal de Americana (GAMA).

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