O Espro (Ensino Social Profissionalizante), entidade sem fins lucrativos especializada na capacitação e inserção de adolescentes e jovens no mundo do trabalho, inicia, em 5 de outubro, uma nova operação em Americana.

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Realizada em parceria com a ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana), a unidade funcionará na Rua Primo Picoli, 232, no Centro, e atenderá também municípios do entorno, como Piracicaba, Santa Bárbara d’Oeste e Limeira.

Com capacidade para atender até 200 jovens por semana, o espaço será dedicado às atividades do Programa de Aprendizagem Profissional do Espro (Jovem Aprendiz). Inicialmente, a operação funcionará um dia por semana, com previsão de expansão gradual do atendimento conforme o desenvolvimento das atividades na região.

“A chegada do Espro a Americana amplia nossa proximidade com os jovens e com um ambiente empresarial muito relevante no interior paulista. A proposta é criar uma conexão cada vez mais direta entre as oportunidades oferecidas pelas empresas da região e os jovens que buscam ingressar no mundo do trabalho, com formação e acompanhamento ao longo dessa trajetória”, afirma Danielle Cristina Santos, gerente regional do Espro.

A nova operação integra a Rede de Aprendizagem Espro (RAE), modelo criado pela entidade para ampliar sua capilaridade nacional por meio de alianças com organizações locais. A atuação colaborativa permite que instituições parceiras realizem o acolhimento e o atendimento dos jovens utilizando o Sistema de Aprendizagem Espro e a metodologia desenvolvida pela organização.

Em Americana, a parceria com a ACIA permitirá a realização das atividades relacionadas ao Programa de Aprendizagem, incluindo a formação teórica e o acompanhamento dos jovens durante sua experiência profissional. Os beneficiários têm acesso à formação teórica enquanto desenvolvem atividades práticas em empresas contratantes, conforme previsto pela Lei de Aprendizagem (Lei nº 10.097/2000). Durante o percurso, os jovens também recebem acompanhamento voltado ao desenvolvimento profissional e social.

Atuação regional e proximidade com as empresas

A nova unidade terá abrangência regional e permitirá ao Espro aproximar sua estrutura de atendimento tanto dos jovens quanto das empresas de Americana, Piracicaba, Santa Bárbara d’Oeste, Limeira e demais municípios da região.

A etapa inicial da operação prevê a transferência para Americana de jovens atualmente vinculados às unidades do Espro em Campinas e Sumaré. Paralelamente, a entidade dará início à prospecção de novas empresas na região, buscando ampliar as oportunidades de aprendizagem disponíveis para os jovens.

O Espro já mantém relacionamento com empresas com atuação regional, entre elas Grupo CPFL, PepsiCo, DHL e Mercantil. A nova estrutura deverá facilitar o acompanhamento das parcerias existentes e a aproximação com novos empregadores.

A abertura da operação em Americana integra o movimento de expansão da presença do Espro em diferentes regiões do país, apoiado também pela Rede de Aprendizagem Espro, que estabelece alianças com organizações locais para ampliar o alcance do Programa de Aprendizagem.

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Sobre o Espro

O Espro (Ensino Social Profissionalizante) atua na inserção de adolescentes e jovens em vulnerabilidade social no mundo do trabalho, por meio da socioaprendizagem, oferecendo uma extensa jornada gratuita, que começa nos Projetos de Formação para o Mundo do Trabalho (patrocinados ou personalizados para nossos parceiros) e segue no Programa de Aprendizagem Profissional ou no Programa de Estágio.

Dessa forma, a entidade contribui com seis dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU: trabalho decente e crescimento econômico, redução das desigualdades, educação de qualidade, saúde e bem-estar, erradicação da pobreza e parcerias e meios de implementação.

O objetivo principal do Espro é permitir aos jovens do Brasil desenvolver seus talentos para que assumam o protagonismo da construção do seu futuro e de uma sociedade mais inclusiva, bem como apoiar suas famílias e comunidades, seja por meio de projetos de capacitação ou assistência social.

Em 47 anos de existência, a entidade encaminhou mais de 725 mil jovens para sua primeira oportunidade de emprego e realizou mais de 1,5 milhão de atendimentos sociais, englobando visitas domiciliares, acompanhamentos psicológicos, visitas técnicas, oficinas de geração de renda, encaminhamentos para a rede de apoio e outras iniciativas para desenvolver e melhorar a vida e o ambiente na jornada destes jovens e das comunidades onde vivem.

As empresas e parceiros do Espro têm acesso a um portfólio completo de soluções de recrutamento de jovens com a finalidade de transformar a sociedade por meio de projetos de impacto social idealizados para cada uma de suas necessidades.

O Espro tem 6 filiais e 50 unidades de atendimento regionais espalhadas pelo Brasil, alcançando 1.000 cidades atendidas, capacitando anualmente mais de 50 mil jovens por meio dos programas e projetos. Para ampliar sua capilaridade nacional, a entidade criou a Rede de Aprendizagem Espro, que estabelece alianças com outras organizações para fazer o acolhimento dos jovens de forma colaborativa, por meio do seu Sistema de Aprendizagem.

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