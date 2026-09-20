Durante muito tempo, o prazer feminino foi tratado como um assunto que deveria permanecer em silêncio. Enquanto alimentação, atividade física, sono e saúde mental passaram a fazer parte das conversas sobre autocuidado, a relação com o próprio corpo e com a sexualidade ainda costuma aparecer cercada de culpa, expectativas e desinformação.

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Esse cenário vem mudando. Cada vez mais mulheres entendem que bem-estar íntimo também pode fazer parte de uma rotina de autocuidado: conhecer preferências, respeitar limites, perceber o que gera conforto e explorar diferentes sensações sem transformar o prazer em uma obrigação.

Prazer feminino também pode ser uma forma de autocuidado

Autocuidado não precisa seguir uma lista pronta. Para algumas pessoas, significa descansar melhor; para outras, criar momentos de silêncio, cuidar da pele ou se afastar das telas. A intimidade pode entrar nessa mesma lógica quando parte de uma escolha consciente, segura e sem pressão.

Conhecer o próprio corpo ajuda a substituir a ideia de “desempenho” por curiosidade. Em vez de buscar uma experiência perfeita, a pessoa pode observar quais tipos de toque, ritmo, intensidade e estímulo fazem sentido para ela. Isso também tende a facilitar a comunicação com uma parceria, porque preferências e limites ficam mais claros.

A relação com a imagem corporal também interfere nesse processo. Quando toda a atenção está concentrada em como o corpo parece, sobra menos espaço para perceber o que ele sente. Autocuidado íntimo, portanto, também passa por construir uma relação mais gentil com o próprio corpo e reduzir comparações com padrões irreais.

Três formas diferentes de explorar sensações

Não existe um único tipo de estímulo que funcione para todas as pessoas. Por isso, produtos íntimos podem ser vistos como ferramentas de descoberta, e não como uma fórmula pronta. Entre opções voltadas ao uso individual e a momentos a dois, alguns formatos ajudam a experimentar sensações bastante diferentes entre si.

Rose Toy: sucção externa e estímulo localizado

Link do produto: https://likethat.com.br/products/vibrador-de-succao-rose-toy

O Rose Toy da LIKETHAT foi desenvolvido para estimulação externa e aposta em uma sensação diferente da vibração tradicional. O formato em rosa utiliza sucção de 360° e oferece 10 padrões, permitindo começar de forma mais suave e variar a intensidade conforme a preferência.

O modelo também é compacto, possui revestimento em silicone macio, carregamento magnético por USB e funcionamento discreto. Pode ser usado individualmente ou incorporado à intimidade a dois.

Vibrador Ponto G Flexível: curvatura para estímulo interno

Link do produto: https://likethat.com.br/products/vibrador-ponto-g-flexivel

Para quem prefere explorar estímulos internos, o Vibrador Ponto G Flexível tem uma proposta diferente. O design possui curvatura de aproximadamente 30°, pensada para facilitar o direcionamento do estímulo, além de 10 modos de vibração e estrutura flexível para acompanhar melhor o movimento do corpo.

O modelo pode ser uma opção tanto para quem está começando a entender esse tipo de estímulo quanto para quem já conhece suas preferências. A pegada ergonômica facilita o controle durante o uso.

Calcinha Vibratória Borboleta: controle por app e interação a dois

Link do produto: https://likethat.com.br/products/vibrador-de-calcinha-app-10-vibracoes

Já a Calcinha Vibratória Borboleta combina um formato vestível com controle manual e por aplicativo. São 10 padrões de vibração, fixação magnética na calcinha e possibilidade de compartilhar o controle à distância pelo celular, o que abre espaço para experiências individuais ou para casais.

O diferencial está justamente na liberdade de interação: o usuário pode alternar padrões, ajustar o estímulo pelo aplicativo e explorar modos de controle diferentes sem depender de um único tipo de uso.

Mais importante do que o produto é respeitar o próprio ritmo

Experimentar algo novo não significa buscar a maior intensidade ou repetir a experiência de outra pessoa. O ponto de partida continua sendo conforto, consentimento e curiosidade. Um produto pode ajudar a descobrir novas sensações, mas não deve transformar o prazer em meta ou obrigação.

Também vale prestar atenção aos cuidados básicos: higienizar os produtos antes e depois do uso, seguir as orientações do fabricante, usar lubrificação compatível quando necessário e interromper a experiência diante de dor ou desconforto persistente.

Quando existe informação e liberdade de escolha, falar sobre prazer deixa de ser apenas uma conversa sobre sexo e passa a fazer parte de um debate mais amplo sobre bem-estar, autonomia e relação com o próprio corpo.

Para conhecer outras opções voltadas ao bem-estar íntimo, estímulos externos, ponto G, produtos para casais e outras experiências, acesse a LIKETHAT.

Site oficial: https://likethat.com.br/

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