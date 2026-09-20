O Rio Branco está nas semifinais do Campeonato Paulista Sub-20 Série B. Na manhã deste sábado (19), o time de Americana foi ao estádio Jayme Cintra para encarar o Paulista, e em jogo de ataque contra defesa, segurou o empate por 0 a 0 em Jundiaí e avançou à próxima fase após vencer por 1 a 0 no jogo de ida.
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Precisando vencer para seguir sonhando com o acesso, o Paulista se lançou ao ataque desde o apito inicial, mas não conseguiu encontrar o caminho da rede. Apesar da pressão, o time de Jundiaí esbarrou na trave e em manhã inspirada do goleiro do Rio Branco, Léo Nogueira, que levou o jogo para o intervalo em empate.
Na volta para a segunda etapa, o cenário seguiu o mesmo. Em busca do resultado, o Paulista seguiu ao ataque, mas desta vez, acumulou chances perdidas e não conseguiu encontrar objetividade, apesar de armar uma verdadeira blitz no setor defensivo do Rio Branco, que apenas se segurou até o apito final e garantiu a classificação.
Adversário do Rio Branco sai hoje
Fechando as quartas de final, Cosmopolitano e Brasilis se enfrentam no domingo (20), às 10h, no Estádio Thelmo de Almeida, em Cosmópolis. As equipes empataram por 1 a 1 no primeiro confronto e, por isso, quem vencer garante a classificação. Em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis. Comercial Tietê e Taubaté também já estão classificados.
A competição será disputada em mata-mata, com os cruzamentos definidos de acordo com as campanhas na somatória das fases. Em caso de empate no placar agregado da segunda fase em diante, o vencedor será definido após disputa de cobranças de pênaltis.
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