Academia Nacional de Engenharia dá posse aos seus novos acadêmicos

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A Academia Nacional de Engenharia (ANE) realizou no Clube de Engenharia, no Rio de Janeiro, a cerimônia de posse de seus novos membros titulares. Um dos eleitos foi o ex-ministro de Minas e Energia, Márcio Zimmermann, uma das figuras mais expressivas e respeitadas do setor elétrico e energético brasileiro. Acompanhado por sua família, que participou de toda a cerimônia de posse, Zimmermann recebeu o diploma e o colar acadêmico em reconhecimento à sua trajetória técnica e ao seu histórico de contribuições para a infraestrutura e o desenvolvimento do país.

A solenidade contou também com a posse presencial do executivo Pedro Wongtschowski, enquanto o Vice-Presidente Sênior de Engenharia e Desenvolvimento Tecnológico da Embraer, Luís Carlos Affonso, tomou posse a distância e receberá a diplomação formal na próxima Solenidade da instituição. O evento reuniu grandes lideranças da engenharia e da infraestrutura nacional, com a presença do presidente da ANE, Mário Menel, do presidente do Clube de Engenharia, Francis Bogossian, e do presidente do Instituto de Engenharia de São Paulo, José Jardim.

A eleição para a ANE é o reconhecimento da comunidade de engenharia do país. Os membros titulares são eleitos de forma rigorosa pelos próprios pares, em votação secreta, considerando o saber notável, a conduta ética e o histórico de contribuições relevantes para o desenvolvimento técnico e científico do Brasil.

Após a cerimônia solene, foi servido um almoço de confraternização no local para celebrar a conquista ao lado dos acadêmicos, familiares e convidados.

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