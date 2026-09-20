Jovens no mercado de trabalho: 5 competências que podem fazer diferença na busca por uma oportunidade

A inteligência artificial já faz parte da rotina de uma parcela significativa dos jovens brasileiros. Dados do PISA 2025 mostram que 48% dos estudantes de 15 anos no País utilizam chatbots de IA para apoiar a aprendizagem pelo menos uma vez por semana. O movimento acompanha uma transformação mais ampla no mercado de trabalho, em que o domínio de novas tecnologias passa a caminhar ao lado de competências técnicas, como o uso de inteligência artificial, análise de dados e automação, sem deixar de lado habilidades comportamentais, como pensamento crítico e resolução de problemas.

No Mês da Juventude, o cenário reforça a importância de preparar os novos profissionais para um ambiente em constante evolução. Para quem busca o primeiro emprego ou está começando a construir uma trajetória profissional, desenvolver hard skills, além de habilidades digitais e comportamentais, pode ampliar o repertório e contribuir para uma atuação mais completa dentro das empresas.

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Segundo Leonardo Andreoli, diretor nacional da Prepara IA, rede especializada em cursos profissionalizantes, a aproximação dos jovens com a inteligência artificial representa uma oportunidade importante para o desenvolvimento. “A nova geração já possui uma relação muito próxima com a tecnologia, e isso pode ser um diferencial relevante. O próximo passo é transformar essa familiaridade em conhecimento aplicado, entendendo como a IA pode apoiar tarefas, ampliar a produtividade e contribuir para a solução de problemas no ambiente profissional”, explica.

Nesse contexto, o especialista destaca algumas competências que ganham importância para quem está se preparando para ingressar ou crescer no mercado de trabalho.

Domínio de inteligência artificial e ferramentas digitais

A familiaridade com recursos digitais passou a fazer parte de diferentes áreas profissionais. Ferramentas baseadas em inteligência artificial podem apoiar atividades relacionadas à pesquisa, produção de conteúdo, organização de informações, análise de dados, atendimento e produtividade. Para Andreoli, esse contato pode contribuir para a construção de competências relevantes para o futuro em diferentes áreas de atuação. “Esse tipo de tecnologia amplia possibilidades e pode potencializar aquilo que o colaborador é capaz de realizar. Quanto mais cedo o jovem compreender como utilizar tais ferramentas de maneira prática e alinhada às necessidades do mercado, maior será seu repertório para atuar em funções diversas”, afirma.

Conhecimento em análise de dados e planilhas

Saber organizar, interpretar e apresentar informações é uma competência técnica aplicável a diferentes áreas profissionais. O domínio de planilhas, gráficos e recursos de análise de dados pode apoiar desde o acompanhamento de resultados até a organização de informações e a tomada de decisões. Para os jovens que estão ingressando no mercado, desenvolver esse conhecimento amplia as possibilidades de atuação e contribui para uma rotina profissional mais eficiente.

Pensamento crítico

O acesso a uma quantidade cada vez maior de informações, inclusive conteúdos produzidos por inteligência artificial, amplia a importância da capacidade de análise. Interpretar conteúdos, verificar a confiabilidade das informações, relacionar dados e avaliar criticamente respostas geradas por ferramentas de IA são habilidades que ajudam o profissional a utilizar melhor os recursos tecnológicos disponíveis.

Resolução de problemas

Empresas também valorizam colaboradores capazes de lidar com desafios cotidianos e buscar alternativas diante de diferentes situações. Essa habilidade envolve compreender um problema, reunir informações, identificar possibilidades e encontrar caminhos para solucioná-lo.

Noções de programação e automação de tarefas

Com a digitalização de diferentes funções, compreender conceitos básicos de programação e automação pode se tornar um diferencial mesmo para quem não pretende seguir carreira diretamente na área de tecnologia. Conhecimentos sobre lógica de programação, criação de comandos e automação de tarefas repetitivas ajudam o jovem a entender melhor como as ferramentas digitais funcionam e como podem ser utilizadas para aumentar a produtividade no ambiente profissional.

“Os jovens que estão entrando agora no mundo do trabalho terão contato com tecnologias que ainda estão em desenvolvimento e com profissões que continuarão se transformando. Por isso, manter a curiosidade, buscar atualização e estar aberto a novos conhecimentos será uma característica importante ao longo de toda a trajetória profissional”, destaca Andreoli.

Para o diretor nacional da Prepara IA, a preparação para o mercado vai além da primeira contratação e está diretamente relacionada à construção de competências que acompanhem essas mudanças. A inteligência artificial abre novas possibilidades para os jovens e pode ser uma grande aliada no desenvolvimento para o mercado de trabalho. Quando o domínio dessas ferramentas é combinado a conhecimentos técnicos, como análise de dados, automação e noções de programação, além de competências como pensamento crítico e resolução de problemas, o profissional amplia seu repertório e se prepara melhor para acompanhar as transformações e oportunidades do mercado”, finaliza Andreoli.

Sobre a Prepara IA:

Com mais de 20 anos de história no mercado de educação, a Prepara se consolidou como referência em cursos profissionalizantes no Brasil. Em 2025, a marca passou por um reposicionamento estratégico e tornou-se Prepara IA, a única escola do país que prepara jovens e adultos para o mercado de trabalho com metodologia 100% focada em Inteligência Artificial. Hoje, a rede oferece mais de 100 cursos profissionalizantes nas áreas de Informática, Linguagem, Tecnologia, Marketing, Design, entre outros, disponíveis nas modalidades presencial e EAD.

Além disso, também disponibiliza graduação e pós-graduação à distância e semipresencial em Tecnologia, Negócios, Educação, Direitos e Humanidades. Pertencente ao Grupo MoveEdu, a Prepara IA conta com ao menos 300 escolas em diversas regiões do Brasil, reunindo mais de 70 mil alunos que já se beneficiam de uma metodologia inovadora e de uma preparação diferenciada para os desafios do futuro do trabalho.

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