Veja as vagas O Desenvolve Santa Bárbara disponibiliza 1.514 vagas de emprego ao trabalhador (a) a partir desta segunda-feira (21). São oportunidades para alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental e médio, cursos específicos e graduação.

Veja a relação completa das vagas:

Vagas para analfabeto

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Auxiliar de Limpeza, Motorista Carreteiro.

Vagas para alfabetizado

Açougueiro (a), Ajudante de Açougue, Ajudante de Cozinha, Ajudante de Limpeza, Ajudante de Marcenaria, Ajudante de Obras, Ajudante de Produção, Ajudante de Serviços Gerais, Ajudante Geral, Ajudante Geral (Obras), Ajudante Geral/Aprendiz, Ajudante/Servente de Obras, Almoxarife Júnior, Assador de Espetos, Assistente de Mecânico, Atendente, Auxiliar de Açougue, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Higienização de Fábrica, Auxiliar de Jardinagem, Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Manutenção, Auxiliar de Produção, Auxiliar de Sala de Pano,

Auxiliar de Serviços Gerais, Balconista de Açougue, Balconista de Frios, Balconista de Padaria, Caldeirista, Captador (a) de Imóveis, Carpinteiro (a), Caseiro, Chapeiro, Confeiteira (o), Conferente, Corretor (a), Cortador (a), Costureira (o), Cozinheira (o), Cozinheira (o) Industrial, Cozinheiro (a) Industrial, Cozinheiro (a) Sênior, Eletricista de Auto, Empacotadora Pleno, Empregada Doméstica, Esmerilhador/Rebarbador, Expedidor, Faxineiro, Jardineiro, Lavador de Veículos, Marceneiro, Mecânico de Auto, Mecânico de Manutenção de Linha Amarela,

Mecânico de Motor (Injeção Eletrônica), Mecânico de Suspensão/Alinhador, Mecânico Diesel B, Montador, Motoboy, Motorista de Caminhão Truck, Motorista de Micro-ônibus, Motorista de Ônibus, Motorista de Van, Motorista Líder, Oficial de Manutenção, Oficial de Obras, Operador (a) de Caixa, Operador (a) de Central de Reciclagem, Operador (a) de Empilhadeira, Operador (a) de Injetora, Operador (a) de Loja – Hortifruti, Operador (a) de Loja – Padaria, Operador (a) de Loja – Reposição, Operador (a) de Máquina, Operador (a) de Máquina Colhedora, Operador (a) de Máquina II, Operador (a) de Máquinas, Operador (a) de Produção, Operador de Cartonagem C,

Operador de Forno Leve, Operador de Grua, Operador de Máquina – Pá Carregadeira, Operador de Máquinas Convencionais – Usinagem (Torno), Operador de Ponte, Operador de Roçadeira, Padeiro (a), Pedreiro, Pedreiro (a), Pintor Industrial, Preparador e Operador de Centro de Usinagem, Rebarbador, Repositor (a), Repositor (a) de Hortifrúti, Repositor de Hortifruti, Repositor de Mercearia, Retificador, Revisor (a), Revisor (a) de Tecidos, Revisor de Tecido Plano Acabado, Revisor de Tecidos, Salgadeira, Serralheiro, Soldador, Tecelão, Tecelão (a), Tecelão de Malharia Circular, Torneiro Mecânico, Vendedor (a) Interno.

Vagas para ensino fundamental (1º grau):

Ajudante de Açougue, Ajudante de Cozinha, Ajudante de Motorista, Ajudante de Produção, Ajudante Geral, Ajudante Geral de Obras, Alimentador de Linha de Produção, Assessor (a) de Atendimento, Atendente, Atendente Balconista, Atendente de Restaurante, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Limpeza – Salão, Auxiliar de Produção, Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar de Transportes, Balconista de Rotisseria,

Consultor (a) de Vendas, Costureiro (a), Cozinheira (o), Dobrador de Chapas, Encarregado de Obras, Enfestador, Enfestador/Cortador de Tecidos, Enrolador de Tecido Cru, Faxineiro, Jardineiro, Leiturista, Marceneiro, Mecânico de Contramestre de Tecelagem, Mecânico Industrial, Meio Oficial de Cozinha, Montador (a) de Móveis, Motorista, Motorista de Van/Micro-ônibus, Operador (a) de Empilhadeira, Operador (a) de Loja,

Operador (a) de Produção (Prensa/Embalagem), Operador de Bobcat, Operador de Escavadeira, Operador de Tecido Acabado, Operador de Torno Convencional/Torneiro Mecânico, Pedreiro, Preparador de Peças Cromoduro, Rasteleiro, Recepcionista, Repositor, Revisor (a) de Tecidos, Serralheiro Artístico, Supervisor de Produção, Tecelão, Técnico de Manutenção, Trabalhador de Piquete, Trabalhador Rural, Vendedor (a) de Móveis.

Vagas para ensino médio (2º grau):

Assistente Comercial, Assistente Comercial – Vendas Externas, Assistente de Expedição, Assistente de Loja, Assistente de Oficina, Assistente de PCP, Assistente de Vendas, Assistente Técnico, Atendente de Loja, Atendente I, Atendente Repositora, Auxiliar Administrativo, Auxiliar Administrativo (PCD), Auxiliar de Acabamento, Auxiliar de Açougue, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Cozinha – Apoio Delivery/Jovem Aprendiz, Auxiliar de Eletricista de Manutenção, Auxiliar de Embalagem, Auxiliar de Laboratório, Auxiliar de Logística, Auxiliar de Manutenção Elétrica Júnior,

Auxiliar de Operações, Auxiliar de Pré-Impressão, Auxiliar de Produção, Auxiliar de Vendas, Auxiliar de Almoxarife, Auxiliar de ADM/Apoio Caixa, Caixa/Atendente, Consultor (a) Comercial, Consultor (a) Comercial de Cursos, Consultor (a) de Vendas, Costureira Industrial, Cozinheira, Desenhista, Desenhista Projetista, Encaixador Gráfico, Estoquista, Estoquista/Repositora, Executivo (a) Comercial, Executivo (a) de Vendas, Fiscal de Prevenção de Perdas, Gerente, Instalador de Sistema de Segurança, Mecânico Diesel, Mecânico Industrial, Mecânico Moleiro, Modelista,

Motorista Carreteiro, Motorista de Caminhão III, Oficial de Manutenção, Oficial de Obras, Operador (a) de Caixa, Operador (a) de Caixa – Cafeteria, Operador (a) de Cremalheira, Operador (a) de Loja, Operador (a) de Máquina, Operador (a) de Máquinas, Operador (a) de Produção/Ajudante de Solda, Operador (a) de Tratamento de Superfície, Operador de Adonização – Acabamento, Operador de Injetora, Operador de Loja, Operador e Programador de Centro de Usinagem, Programador e Operador de Centro de Usinagem CNC, Promotor (a) de Vendas,

Repositor (a) de Empório, Repositor (a) de Mercearia, Representante de Vendas, SDR Outbound, Serralheiro, Subencarregado (a) de Açougue, Subencarregado (a) de Hortifruti, Subencarregado (a) de Loja, Subgerente, Subgerente de Loja, Técnico de Laboratório/Eletrônico, Técnico em Mecatrônica, Técnico Mecânico, Técnico Mecânico/Eletrônico, Torneiro, Vendedor, Vendedor (a), Vendedor (a) Externo, Vendedor (a) Interno/Externo, Vendedora, Vistoriador (a) Veicular.

Vagas que exigem cursos:

Atendente de balcão: curso de enfermagem, Colorista: curso de colorista industrial, Coordenador (a) de Pátio: curso técnico em logística, manutenção ou meio ambiente, Encarregado de produção: curso técnico em logística, manutenção ou meio ambiente, Ferramenteiro: curso na área,

Gerente de Operações: curso técnico em logística, Mecânico de manutenção linha amarela: curso de MOPP, Motorista de micro-ônibus: curso de transporte de passageiros, Motorista de ônibus: curso de transporte de passageiros, Motorista de Van: curso de transporte de passageiros, Operador (a) de empilhadeira: curso de operador de empilhadeira, Operador de máquinas convencionais – torno: curso na área, Programador de automação: curso técnico em automação industrial ou área correlata, Soldador: curso de solda, Topógrafo: curso na área, Torneiro mecânico: curso na área.

Vagas para graduação:

Analista Fiscal, Analista de Marketing, Analista de Qualidade Júnior, Assistente Administrativo, Assistente Comercial, Assistente Social Mídia, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Engenharia Civil, Auxiliar de Design Gráfico, Coordenador (a) de Restaurante, Estagiário (a) Contábil, Estagiário (a) de Departamento Pessoal, Estagiário (a) de Engenharia Civil, Gerente de Restaurante, Engenheiro de Automação, Técnico de Fotodepilação, Vendedor Autônomo.

Vagas para pessoas com deficiência (PCD):

Auxiliar administrativo.

Para se candidatar, basta enviar e-mail para [email protected], colocando no assunto o nome da vaga pleiteada e no corpo do e-mail os dados: nome completo, CPF, RG e currículo. Outra possibilidade é ir presencialmente no Desenvolve Santa Bárbara, localizado no Villa Multimall, na Rua do Ósmio, 975, paralela com a Avenida Santa Bárbara, munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho (física ou aplicativo Carteira de Trabalho Digital). O atendimento do setor é de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. Mais informações pelo telefone (19) 3499.1015. As vagas podem ser encerradas sem aviso prévio.

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