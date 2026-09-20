A Prefeitura de Sumaré convida toda a população a participar da Audiência Pública da Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2027, que será realizada no dia 28 de setembro de 2026, às 18h30, no Plenário da Câmara Municipal.

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A audiência será uma oportunidade para a população conhecer e discutir a proposta do orçamento municipal para 2027, contribuindo para o processo de transparência, participação popular e responsabilidade na aplicação dos recursos públicos.

Além da participação presencial, os moradores também poderão encaminhar sugestões para a elaboração do orçamento pelo e-mail [email protected]

O encontro será ainda transmitido ao vivo pelo canal oficial da Câmara Municipal no YouTube, permitindo que a população acompanhe a audiência mesmo sem estar presencialmente no Legislativo.

A participação da sociedade é importante para ampliar o diálogo entre o Poder Público e a comunidade e contribuir para a construção das prioridades do município para o próximo ano.

Serviço

Audiência Pública – PLOA 2027 Sumaré

📅 Data: 28 de setembro de 2026

⏰ Horário: 18h30

📍 Local: Plenário da Câmara Municipal

📺 Transmissão: canal oficial da Câmara Municipal no YouTube