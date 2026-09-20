O Corinthians segue sendo derrotado pelo Fluminense na tarde deste domingo em Itaquera. O time paulista conseguiu chegar ao empate no segundo tempo, mas levou novo revés na parte final da partida. Depois de ser eliminado na Libertadores, o Timão precisa lutar para fugir da zona de rebaixamento no Brasileirão.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O gol do Tricolor carioca foi marcado pelo veterando Hulk aos 24′ da primeira etapa. O atacante ainda precisa mostrar serviço no Flu. O gol alvinegro saiu aos 11′ da etapa final com o zagueiro artilheiro Gustavo Henrique.

O Corinthians vai ficando com 32 pontos e uma série grande de partidas sem vitórias ou com sequência de derrotas. São seis placares negativos direto e agora no bolo de times com risco de entrar no Z4.

Corinthians encara desespero do Inter no sul

Após a parada da data Fifa, o Corinthians vai ao Rio Grande do Sul encarar o desesperado Inter de Porto Alegre. O time gaúcho precisa vencer para conseguir sair da zona da degola.

Leia + sobre esportes