A Secretaria Municipal de Saúde de Sumaré mantém, ao longo de setembro, uma programação especial em referência ao Setembro Amarelo, campanha de conscientização sobre a valorização da vida, a prevenção do suicídio e a promoção da saúde mental.

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Na quinta-feira (17), o CAPS AD (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas) promoveu uma caminhada com pacientes pela Avenida Fuad Assef Maluf, no Picerno. A atividade teve como objetivo ampliar a conscientização sobre saúde mental e incentivar a busca por ajuda diante de situações de sofrimento emocional. Durante o percurso, também houve distribuição de materiais informativos e orientações aos participantes.

A programação seguiu na quarta-feira (16) voltada ao público infantil, com uma palestra na Fábrica da Cultura para 45 crianças atendidas pelo Projeto Guri. A atividade foi conduzida pela psicóloga da eMulti (Equipes Multiprofissionais na Atenção Primária à Saúde), Roseli Melo, e abordou o bullying, com destaque para o respeito, a empatia e a convivência saudável.

O encontro também abriu espaço para diálogo e reflexão sobre atitudes que contribuem para relações mais acolhedoras e para o cuidado com o outro. A iniciativa reforça a importância de abordar temas relacionados à saúde mental desde a infância, com ações que favorecem o fortalecimento de vínculos, a identificação de situações de violência e a construção de ambientes mais seguros.

Para o secretário de Saúde, Frederico Almeida, a campanha amplia o diálogo sobre saúde mental e reforça a importância do acesso ao atendimento. “Nossa rede está preparada para acolher, orientar e encaminhar as pessoas de acordo com cada necessidade. Também é importante que familiares e amigos estejam atentos aos sinais de sofrimento e incentivem a busca por ajuda. Cuidar da saúde mental é cuidar da vida”, afirma.

Campanha Setembro amarelo

Ao longo do mês, os serviços da rede municipal de Saúde promovem atividades de acolhimento, escuta, convivência e fortalecimento de vínculos. A programação inclui rodas de conversa, palestras, caminhadas, oficinas terapêuticas e atividades de integração, de acordo com as características e necessidades dos usuários de cada serviço.

As ações buscam ampliar o diálogo sobre saúde mental e criar espaços seguros para a expressão de sentimentos e a busca por apoio. A programação também aborda situações que podem afetar a saúde mental e a qualidade de vida, como sofrimento psíquico, uso problemático de álcool e outras drogas, isolamento social, fragilização dos vínculos familiares e sociais e dificuldades relacionadas à autonomia.

Em situações de sofrimento emocional ou necessidade de apoio, a orientação é procurar a Unidade de Saúde da Família (USF) de referência. Familiares, amigos e pessoas próximas também podem buscar orientação ao identificar sinais de sofrimento que exijam atenção.

Rede Municipal

As USFs são uma das principais portas de entrada da população para o atendimento em saúde. As equipes realizam o acolhimento, avaliam as necessidades de cada pessoa e orientam sobre o acompanhamento adequado na rede municipal.

Sumaré também conta com serviços especializados em saúde mental. Entre eles estão o CAPS Orquídea (Adulto), o CAPS AD, destinado às pessoas que necessitam de atenção relacionada ao uso de álcool e outras drogas, e o CAPS Infantojuvenil, voltado ao atendimento de crianças e adolescentes.

A rede municipal dispõe ainda do Ambulatório de Saúde Mental, que oferece atendimento especializado.

Os três CAPS e o Ambulatório de Saúde Mental atuam de forma integrada com as demais unidades da rede.

Confira os endereços:

CAPS Orquídea – Adulto

Rua Pedro Zacarchenko, nº 350 – Jardim Planalto do Sol

CAPS Infantojuvenil

Rua Santos Dumont, nº 403 – Vila Santana

CAPS AD – Álcool e Drogas

Rua Antonieta Ravagnani Tanner, nº 190 – Residencial Bordon II

Ambulatório de Saúde Mental

Rua Leonor Miranda Biancalana, nº 108 – Jardim Bela Vista