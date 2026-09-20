Obras do Aeroporto de Americana avançam com reforma

Obras de modernização do Aeroporto de Americana avançam com reforma e melhoria do pátio de aeronaves

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As obras de infraestrutura e modernização do Aeroporto Municipal de Americana “Augusto de Oliveira Salvação” avançam com a reforma e melhoria do pátio de aeronaves, a execução de canaletas de drenagem na região do pátio e na faixa preparada, além do plantio de grama.

As intervenções já incluíram a pavimentação das faixas de alargamento da pista de pouso e decolagem, a revitalização da pista existente e a implantação da sinalização.

O cronograma contempla ainda a recuperação da faixa de pista (taxiway) e do pátio de aeronaves, a implantação das áreas de segurança (RESAs), obras de drenagem, novo balizamento luminoso, sinalização horizontal e vertical, farol iluminado, biruta iluminada e plantio de grama.

Também será instalado o sistema visual indicador de rampa de aproximação (PAPI) nas duas cabeceiras, permitindo operações noturnas, além de equipamentos de auxílio à navegação, como luminárias de LED com energia solar.

As obras integram o projeto de ampliação da capacidade operacional do aeroporto, que permitirá a operação de aeronaves de maior porte da aviação geral, classificadas até o código 2C, incluindo modelos ATR 42.

Nesta primeira etapa, serão investidos aproximadamente R$ 16 milhões, com recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC), vinculado ao Ministério de Portos e Aeroportos.

Os serviços são executados pelo Consórcio Aeroporto Americana, vencedor da licitação e formado pelas empresas Talude Construções S.A. e Converd Construção Civil Ltda. A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, acompanha e fiscaliza a execução dos trabalhos.

O secretário da pasta, Adriano Alvarenga Camargo Neves, destacou a importância do investimento para o município. “O Aeroporto de Americana está recebendo os investimentos que irão ampliar a capacidade operacional do terminal. As benfeitorias vão impulsionar o desenvolvimento econômico, uma das prioridades da gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi, promovendo a segurança e a logística dos voos”, disse Adriano.

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