O Brasil começou muito bem o segundo dia de finais da Copa do Mundo de Szombathely, na Hungria. Flávia Saraiva e Rebeca Andrade conquistaram uma dobradinha na prova da trave. A britânica Emily Roper ficou com o bronze.

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Foi o segundo ouro de Flávia na competição, que ainda retorna mais tarde para a disputa do solo, ao lado de Lorrane Oliveira.

Já para Rebeca Andrade, a competição marcou seu retorno à trave pela primeira vez desde os Jogos Olímpicos de Paris-2024. O Brasil ainda será representado por Lucas Bitencourt na final das barras paralelas e Arthur Nory na final da barra fixa.

A húngara Greta Mayer havia passado em primeiro lugar na classificação, mas caiu durante sua série para tristeza do público local.

Flávia Saraiva firme também nas barras

Um dia depois de conquistar o ouro nas barras assimétricas, Flávia Saraiva fez uma apresentação muito sólida e segura, sem grandes erros assegurando mais uma vitória. A carioca conquistou 13.766, uma nota muito próxima dos 13,833 alcançados na eliminatória.

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