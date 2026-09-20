PAT disponibiliza 128 vagas de emprego

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O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana disponibiliza 128 vagas de emprego. Os interessados podem comparecer pessoalmente à Rua Anhanguera, nº 40, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Para cadastro de currículo e manifestação de interesse em vaga de emprego, o procedimento pode ser feito pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site servicos.mte.gov.br.

Já para os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz, o atendimento é feito exclusivamente de forma presencial no posto.

O Posto de Atendimento ao Trabalhador também oferece atendimento pelo telefone/WhatsApp (19) 3461-0289.

VAGAS DE EMPREGO

Almoxarife – Com Experiência 1

Analista Contábil – Com Experiência 1

Assistente Administrativo – Com Experiência 1

Auxiliar de Expedição – Sem Experiência 1

Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 2

Auxiliar de Logística – Sem Experiência 44

Faxineiro – Sem Experiência 1

Fresador – Com Experiência 1

Oficial de Serviços Diversos na Manutenção de Edifícios – Sem Experiência 1

Operador de Caixa – Sem Experiência 4

Operador de Caldeira – Com Experiência 1

Operador de Centrífuga de Roupas – Sem Experiência 1

Operador de Centro de Usinagem – Com Experiência 1

Operador de Cobrança – Sem Experiência 5

Passadeira de Roupas – Sem Experiência 1

Porteiro – Com Experiência 1

Repositor de Mercadorias – Sem Experiência 1

Subgerente de Loja – Com Experiência 1

VAGAS DE ESTÁGIO

Estágio em Administração 6

Estágio em Educação Física 1

Estágio em Engenharias 3

Estágio em Farmácia/ Química 1

Estágio em Veterinária 4

Estágio para Ensino Médio 10

VAGAS DE JOVEM APRENDIZ

Arco Administrativo 17

Arco Comércio e Varejo 5

Arco Logística 7

Arco Produção 5

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