Prefeitura de Santa Bárbara participa de criação de hub metropolitano

Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste participa de criação de hub metropolitano de inovação e tecnologia

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A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio do secretário de Desenvolvimento Econômico, André Cruz, participou nesta quarta-feira (16) da criação do RMC Deep Tech Valley, que será um hub metropolitano de inovação e tecnologia.

A medida foi aprovada durante a 253ª Reunião Ordinária do Conselho de Desenvolvimento da RMC (Região Metropolitana de Campinas), em Campinas, durante o Campinas Innovation Week 2026. André Cruz representou o prefeito Rafael Piovezan no encontro.

Na ocasião, os representantes das prefeituras da região aprovaram a reativação da Câmara Temática de Desenvolvimento Econômico, com o objetivo de promover estudos, articulação institucional e ações voltadas ao desenvolvimento e à estruturação do hub metropolitano.

O projeto tem por objetivo estimular os municípios a criarem leis de incentivo, projetos de sandbox regulatório — para testes e desenvolvimento de soluções em tecnologia para a gestão pública — e outras medidas que fomentem a instalação de empresas de tecnologia e inovação na RMC.

A meta é transformar a região em um “Vale do Silício brasileiro”, em referência ao polo de tecnologia e inovação localizado na Califórnia, nos Estados Unidos.

“A criação do hub fortalece a integração entre os municípios e abre espaço para que a região avance de forma conjunta na inovação, na tecnologia e na criação de um ambiente cada vez mais favorável para novas empresas e soluções. Vamos trabalhar para que Santa Bárbara d’Oeste esteja inserida nas oportunidades que surgirem a partir dessa articulação regional”, afirmou o secretário André Cruz.

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