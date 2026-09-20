Semana Nacional de Trânsito: Santa Bárbara tem 2º ano com menos mortes e registra queda de 21% nos acidentes

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Santa Bárbara d’Oeste chega à Semana Nacional de Trânsito, iniciada nesta sexta-feira (18), com números que mostram uma evolução na segurança viária do Município.

Este é o segundo ano com menor número de mortes no trânsito dentro da série histórica do Infosiga, plataforma de dados mantida pelo Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) desde 2015.

Foram seis óbitos em 2026, de janeiro a julho, último mês com dados disponíveis. O número está empatado com o registrado em 2021 e supera apenas o de 2018, quando quatro pessoas perderam a vida no trânsito, no recorte dos sete primeiros meses. Além disso, há uma queda de 57,1% em relação ao mesmo período de 2025, quando houve 14 mortes.

Santa Bárbara d’Oeste também registrou redução de 21,4% no número total de acidentes, se comparar os últimos 12 meses (agosto de 2025 a julho de 2026) com os 12 meses anteriores (agosto de 2024 a julho de 2025). O número caiu de 639 para 502.

A melhora nos números acompanha uma série de medidas adotadas pela Secretaria de Segurança Trânsito e Defesa Civil.

Entre as ações, estão implantação de novos pontos de fiscalização eletrônica, implantação de novas travessias para pedestres, reforma permanente da sinalização de trânsito horizontal e vertical, campanhas periódicas focadas no respeito aos pedestres e em práticas de direção segura para motociclistas e o funcionamento da Cidade Mirim de Trânsito, um programa permanente para crianças, que são potenciais futuros condutores.

“Os resultados que estamos alcançando são fruto da combinação de diferentes ações. A fiscalização eletrônica é uma delas, especialmente em pontos que historicamente apresentavam maior número de acidentes. Na Avenida São Paulo com a Rua Limeira, por exemplo, a implantação do radar trouxe uma nova ferramenta de controle para um local onde eram comuns as ocorrências. Ao mesmo tempo, seguimos investindo em sinalização, travessias e educação”, afirmou o secretário de Segurança Trânsito e Defesa Civil, Rômulo Gobbi.

Campanha

Com a mensagem “Desacelere. Seu bem maior é a vida”, a Semana Nacional de Trânsito segue até o próximo dia 25. Segundo resolução do Conatran (Conselho Nacional de Trânsito), o objetivo do tema é reforçar a conscientização da sociedade sobre a importância da redução da velocidade nas vias, promovendo mudanças de comportamento e contribuindo para a redução de mortes e acidentes de trânsito.

Em Santa Bárbara d’Oeste, durante o período da campanha, haverá quatro ações educacionais, com orientações e distribuição de flyers para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. A primeira ocorreu na manhã desta sexta-feira (18), na Avenida Santa Bárbara.

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