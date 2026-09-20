Prefeitura inicia visitas técnicas a pontos turísticos de Americana

Prefeitura e Sebrae iniciam visitas técnicas a pontos turísticos de Americana

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A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) iniciaram, nesta sexta-feira (18), as visitas técnicas aos pontos turísticos da cidade. A ação é realizada em parceria com o Conselho Municipal de Turismo (Comtur) e terá continuidade na segunda-feira (21).

A atividade integra a Consultoria de Diagnóstico da Estrutura do Turismo, oferecida gratuitamente pelo órgão ao município. A consultoria reúne dados relativos aos pontos turísticos com o objetivo de diagnosticar a estrutura local e elaborar um plano de ação. Além disso, vai avaliar os pontos de melhoria e contribuir para o desenvolvimento do Plano Diretor e do setor turístico do município.

O itinerário proposto inclui diversos pontos históricos e relevantes da cidade: Centro de Cultura e Lazer (CCL), Teatros Municipais Elis Regina e Lulu Benencase, Casarão de Salto Grande, Praia dos Namorados, Casa Hermann Müller, fábricas de Carioba, Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco”, Jardim Botânico Municipal “Prefeito Carroll Meneghel”, Estação Cultura, Igreja Matriz Velha de Santo Antônio de Pádua, Basílica de Santo Antônio de Pádua e Biblioteca Municipal “Professora Jandyra Basseto Pântano”.

Ao término das visitas, as próximas etapas do diagnóstico incluem reuniões de trabalho para a organização dos dados, com espaço para esclarecimento de dúvidas, antes da apresentação do diagnóstico inicial à secretaria e ao Comtur.

“Esta semana, fizemos a audiência pública de revisão do Plano Diretor de Turismo (PDTUR), e o diagnóstico do turismo se soma aos esforços da gestão Chico Sardelli e Odir Demarchi e do Conselho Municipal de Turismo em fomentar o desenvolvimento do setor”, declarou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

A diretora de Turismo da pasta, Roseli dos Santos, avaliou o primeiro dia de visitas. “A parceria junto ao SEBRAE é uma das estratégias para a revisão do Plano Diretor de Turismo. Hoje a Unidade de Turismo, o Sebrae, o Comtur e técnicos de várias secretarias municipais realizaram visitas técnicas para avaliar pontos turísticos para identificar pontos de melhorias e oportunidades de rotas visando a elaboração de projetos para captar recursos a curto, médio e longo prazo, em um alinhamento estadual e federal”, detalhou.

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