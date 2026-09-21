Ozempic — O rosto costuma concentrar grande parte das preocupações estéticas relacionadas ao envelhecimento e à perda de peso. Mas existe uma região que frequentemente acaba revelando as mudanças corporais de forma ainda mais evidente: as mãos.

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Com a popularização dos medicamentos análogos de GLP-1 e o aumento de casos de emagrecimento significativo em períodos relativamente curtos, dermatologistas têm observado uma queixa crescente entre pacientes: a aparência de mãos mais finas, com veias e tendões marcados e pele aparentemente mais envelhecida.

“Em muitos casos, o paciente apresenta um emagrecimento muito rápido e essas mudanças acontecem de forma acelerada. Por isso, é interessante o cuidado e acompanhamento dermatológico nesse processo, em paralelo ao acompanhamento nutricional, com atenção também à ingestão adequada de proteínas e aos cuidados com a barreira cutânea”, explica a dermatologista Dra.

Adriana Cairo, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, speaker da Vydence® e professora de laser da Residência de Dermatologia do Hospital Heliópolis. O “Ozempic Hands”, como está sendo chamado, está relacionado ao aspecto mais “esquelético” das mãos. “Para tratar, a associação de técnicas é indicada, com o smartlaser Zye e a biorremodelação do Profhilo, que atuam com o objetivo de melhorar a qualidade e hidratação da pele”, acrescenta.

Segunda a dermatologista, as mãos possuem naturalmente uma camada relativamente fina de tecido subcutâneo. Com a redução do percentual de gordura corporal, essa camada pode diminuir ainda mais, tornando mais visíveis estruturas como veias, tendões e contornos ósseos.

“Além da alteração volumétrica, o envelhecimento das mãos também envolve mudanças na qualidade da pele, incluindo redução da densidade dérmica, alterações nas fibras de colágeno e elastina, perda de hidratação e surgimento de manchas e irregularidades na textura. Nesse ponto, o Zye Laser atua de forma interessante. A plataforma smartlaser permite combinar diferentes ponteiras e comprimentos de onda numa mesma sessão de acordo com as necessidades identificadas durante a avaliação”, explica a médica.

Ozempic e protocolos

No protocolo, Zye laser é utilizado antes da aplicação do biorremodelador. “A ponteira YAG 5-15 é utilizada com foco na remodelação do colágeno e a ponteira 1340 nm, um laser não ablativo, pode contribuir para a melhora da densidade da pele. O handpiece de picossegundos ajuda a tratar textura e manchas”, diz a dermatologista.

Após um intervalo de aproximadamente 15 a 20 minutos, o Profhilo é aplicado. Ele é o único biorremodelador injetável à base de ácido hialurônico e estimula mecanismos relacionados à melhora da qualidade, hidratação e estrutura da pele. Profhilo ajuda a produzir adipócitos jovens que vão ter uma função muito melhor na pele. Quando injetado, ele atua reforçando o bom funcionamento de células como fibroblastos (que formam colágeno), adipócitos (relacionadas à gordura) e queratinócitos (superfície da pele).

O paciente vai ter um rejuvenescimento da pele e uma ajuda na estrutura também”, comenta a Dra. Adriana Cairo. “Nessa associação, o interessante é justamente a possibilidade de atuar em diferentes camadas. O laser trabalha aspectos relacionados à remodelação e à qualidade da pele, enquanto o biorremodelador complementa esse processo. É uma associação em que um tratamento reforça o outro”, diz a Dra. Adriana.

De acordo com a dermatologista, o protocolo costuma ser realizado em duas sessões, com intervalo de um mês. “Já conseguimos observar mudanças após a primeira sessão, mas o resultado tende a se tornar ainda melhor após a segunda aplicação”, afirma. “Quanto maior o grau de envelhecimento ou mais significativa tiver sido a mudança corporal, maior pode ser a necessidade de associar tecnologias da plataforma Zye. Cada paciente precisa ser avaliado para que o protocolo seja planejado de acordo com as alterações predominantes”, finaliza a Dra. Adriana Cairo.

FONTES: AESKINS: A Aeskins oferece uma linha de produtos inovadores em biotecnologia, para promover não só a beleza e a estética, mas principalmente a segurança, confiança, autoestima e o bem-estar dos pacientes. Os produtos incluem a categoria premium de preenchedores – Sofiderm Facial e Corporal; Profhilo – único biorremodelador injetável; e linha Bella Dama – complexos bioativos espanhóis para gerenciamento e melhoria da qualidade da pele.

VYDENCE: Desde 1987 no mercado de Medical Devices, a empresa cria, desenvolve e produz tecnologias para a beleza, a saúde e o bem-estar, reconhecidas nos mercados mais exigentes do mundo. Com unidades em São Paulo e na Flórida, e uma rede própria de distribuição no Canadá, Europa, Oriente Médio e Oceania, a VYDENCE Medical se consolidou como líder e referência global em plataformas laser, oferecendo soluções versáteis e exclusivas. Instagram: @vydence

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