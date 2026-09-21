Alessandra Ambrósio é homenageada em gala da BrazilFoundation em NY ao lado de Daniel Urzedo e Barbara Fialho
Leia + sobre moda e casa
Na noite de 17 de setembro, o The Plaza Hotel, em Nova York, foi palco de mais uma edição do New York Gala da BrazilFoundation. Sob o conceito “Soluções para uma filantropia transformadora”, o evento reuniu lideranças empresariais, filantropos, artistas e representantes das comunidades brasileira e internacional em uma noite dedicada à mobilização de recursos para impulsionar iniciativas de impacto social no Brasil.
Com Roberta Rodrigues e Sandra Coutinho como mestres de cerimônia, a noite celebrou trajetórias de destaque na transformação social do país. Alessandra Ambrósio recebeu o Philanthropy Leadership Award por usar sua projeção global em favor de causas sociais e pelos 15 anos de parceria com a BrazilFoundation. O Instituto Burle Marx foi homenageado com o Cultural & Environmental Legacy Award pelo trabalho de preservação, catalogação e difusão do acervo do arquiteto e paisagista, que é referência em urbanismo e sustentabilidade.
A aliança entre filantropia e iniciativa privada também esteve em evidência. A Mubadala Capital recebeu o Leadership in Social Impact Award por seu compromisso em impulsionar a justiça social e climática ao lado da fundação. Por último, o duo SOFI TUKKER foi contemplado com o Brazilian Global Award por projetar a música e as influências culturais do Brasil no cenário internacional.
A edição deste ano teve Daniel Urzedo como Chair, reforçando uma relação de longa data com a BrazilFoundation que contribuiu para aproximar a fundação de parceiros e marcas brasileiras e internacionais. Urzedo participou da criação do Brazilian Soul Fund, iniciativa de Alessandra Ambrósio em parceria com a BrazilFoundation, que já mobilizou aproximadamente R$ 1,7 milhão (US$340 mil) para organizações sociais brasileiras. Entre os convidados da noite estiveram Francisco Costa, Carolina Doria, Juan Moraes, Vladimir Roitfeld e a esposa brasileira Carolina Mendes, Barbara Fialho, Catarina Tourinho, Matheus Farah, Pierre Snaps e mais.
Pelo terceiro ano consecutivo, a chef Morena Leite, fundadora do Instituto Capim Santo, assinou o menu do Gala, reunindo ingredientes e preparos de diferentes regiões do país. O leilão beneficente completou a agenda da noite, contribuindo com a mobilização de recursos a serem destinados a iniciativas apoiadas pela fundação. Conduzido por Fabio Zukerman, o leilão reuniu itens exclusivos doados gentilmente por grandes apoiadores: experiências da rede Belmond, obras de artistas como Lucas Rechia, Kobra e Taly Cohen, uma experiência na casa Pompei do DJ Diplo, joias da Sauer, entre outros. O DJ Gaspar Muniz encerrou a noite com muita música brasileira e animação.
Realizado anualmente, o New York Gala é um dos principais eventos filantrópicos internacionais dedicados ao Brasil. Há 26 anos, a BrazilFoundation investe no fortalecimento da sociedade civil brasileira, conectando pessoas e recursos para impulsionar organizações sociais com atuação estruturante na promoção da equidade racial e de gênero, da justiça socioambiental e na transformação social no Brasil.
Ao longo de sua trajetória, já investiu mais de US$ 61 milhões para apoiar cerca de 1.100 iniciativas em todo o país, contribuindo para ampliar oportunidades e mudar vidas por meio da filantropia estratégica.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP