MAC Americana exibe documentário sobre espécies invasoras de ecossistemas

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O Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Americana exibe, na segunda-feira (21), o documentário “Invasores”, às 19h30, com entrada gratuita. A classificação indicativa é de 10 anos. O MAC fica no Centro de Cultura e Lazer (CCL), localizado na Avenida Brasil, 1.293, no Jardim São Paulo.

A produção dirigida por Lygia Barbosa apresenta a questão da invasão de espécies exóticas, que são a segunda maior ameaça ao equilíbrio da biodiversidade global, perdendo apenas para o desmatamento. No Brasil, país mais biodiverso do planeta, as consequências são ainda mais urgentes.

“Invasores” (2024) acompanha os desafios ecológicos de cientistas e comunidades dedicados a combater a disseminação do javali selvagem pelas paisagens rurais, a invasão do coral-sol nas águas protegidas do Arquipélago dos Alcatrazes, o impacto predatório de felinos domésticos e lagartos teiú nos habitats de Fernando de Noronha e o avanço do mexilhão-dourado, que paralisa usinas hidrelétricas em território nacional.

“A Sessão Pontos MIS é realizada no município em parceria entre a Prefeitura e o Museu da Imagem e do Som de São Paulo, abordando temáticas relevantes e promovendo a formação de público para a sétima arte”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

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