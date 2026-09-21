A Prefeitura de Americana abriu o processo eleitoral para a escolha dos membros da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédios) para a gestão 2027.

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Os servidores interessados em participar da eleição devem se inscrever junto aos membros SESMT (Serviços Especializados em Segurança e em Medicina do Trabalho), entre os dias 1º e 23 de outubro, por meio da plataforma 1Doc ou presencialmente. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3475-9000, ramais 9020 ou 3068.

A eleição será realizada entre os dias 3 e 6 de novembro, durante a jornada de trabalho, em horários que possibilitem a presença da maioria dos servidores da Prefeitura. Os candidatos mais votados serão considerados membros titulares e suplentes.

Cipa e processo eleitoral

O edital do processo eleitoral foi publicado no Diário Oficial do Município 18 de setembro e está disponível no site da Prefeitura de Americana, em www.americana.sp.gov.br.

Entre os objetivos da CIPA estão a promoção da saúde e da segurança no ambiente de trabalho, a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais e a proposição de melhorias nas condições laborais dos servidores públicos. A comissão também atua na prevenção e no enfrentamento de todas as formas de assédio no serviço público, contribuindo para a valorização e o cuidado com os trabalhadores.

“O trabalho feito pela CIPA envolve também questões ligadas à saúde mental do trabalhador, com a realização de palestras, treinamentos e ações educativas, além de projetos para minimizar ou eliminar esses riscos. Com a participação e dedicação de cada um, a Comissão vem se fortalecendo a cada ano”, enfatizou o secretário de Administração, Eduardo Flores.

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