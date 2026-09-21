Um espaço gramado se transformou, neste domingo (20/09), no embrião de uma minifloresta urbana na Casa da Criança, no bairro Jaguari, em Americana. Por meio do projeto MoVer – Movimento Verde, foram plantadas 44 mudas nativas com o envolvimento de voluntários, que dedicaram um pouco de seu tempo para a criação de um novo espaço de contato com a natureza.

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“A proposta foi criar uma minifloresta com espécies nativas para as crianças conhecerem um pouco da nossa biodiversidade. São 22 espécies diferentes, a maioria frutífera, da Mata Atlântica e do Cerrado, plantadas com a técnica do botânico japonês Akira Miyawaki, que consiste em um plantio adensado de espécies nativas da região. No Brasil, a técnica foi adaptada pelo botânico Ricardo Cardim. Ficamos muito felizes por desenvolver o projeto na Casa da Criança, de forma a unir a natureza e a educação”, destacou o organizador do MoVer, Juliano Schiavo.

O plantio também serviu como forma de comemorar o aniversário da também organizadora do projeto MoVer, Simone Franzin Barbosa, para incentivar que outras pessoas tenham a iniciativa de plantar árvores para comemorar seus aniversários. “É muito emocionante por ser uma forma de demonstrar gratidão por mais um ano vivido. É transformar algo simples em algo muito maior, deixando árvores para o futuro, sabendo que isso irá beneficiar a todos”, ressaltou.

O mutirão contou com a participação de Alice Cavalheiro Novais, Aline Franzin Barbosa de Campos, Antônio Carlos Silva, Carolina Monteiro da Silveira, Claudia Teresa Lopes, Davi de Lima Licarião, Diogo Alves Licarião, Diogo Marquette Arcanjo, Elis Bettinardi da Silva, Elisangela Fleury Ioti de Medeiros, Gabriel Franzin, Gabriela Pim, Geisiane Fernandes, Gustavo Alex, Gustavo Ivo, Henrique de Lima Licarião, Isaac Fernandes de Sousa Pereira, Jimmy Romero, Joaquim de Barros Marques, Julia Ivo, Juliano Boldrin, Juliano Schiavo Sussi, Ketty Regiane Manzzi,

Leonardo Malta Silva, Leonardo Silveira, Levi Miguel Martins, Lilian Carla Pereira de Sousa, Luiz Carlos Borghi, Luiza Garcia, Maira Fonseca Sferra, Mariana Luzia Bettinardi, Mateus Franzin de Campos, Maurício César de Campos, Maximino da Silva Novais, Melissa Fonseca Sferra, Miguel Fonseca Sferra, Nathalia Gonçalves, Rafael Legramandi, Raquel Garcia, Rosivaldo Ferreira dos Santos, Sabrina Dotti Pontin, Sanna Hetzl, Serena Monteiro Fernandes, Sidimara Cristina de Lima Licarião, Silvio Medeiros, Simone Franzin Barbosa, Tatiana Rodeli, Thiago Garcia (Amigos pela Natureza), Vera Lúcia Rodrigues da Silva, Vilma Ana Schiavo Sussi, Vilma Fachini, William Geraldino José e Wilson Roberto Barbosa.

De acordo com a diretora da unidade, Ketty Regiane Manzzi, e com a pedagoga, Tatiana Rodeli, esse plantio é uma forma especial de ensinar as crianças a cuidar da natureza. “É uma maneira de formar cidadãos mais conscientes e responsáveis. Além disso, o tema que norteia nosso trabalho com as crianças durante o ano é “A Arte através da Natureza” e esse projeto veio acrescentar muito! Por isso, cultivar árvores na escola é muito mais do que plantar, é plantar nas crianças uma pequena semente de amor, respeito e cuidado com o nosso planeta”, destacou Ketty.

A professora da Turma M2-A, Elisangela Fleury Loti de Medeiros, que intermediou o contato do projeto MoVer com a direção da unidade, explicou que sempre trabalha com as crianças a importância da natureza. “Falo para elas que as árvores são nossas amigas e que devemos cuidar com muito amor e carinho. Elas nos dão sombra para brincar, frutas para comer, ar puro para respirar e casinha para os passarinhos”, disse.

No local, foram plantadas as espécies: araçá-do-campo, araçá-vermelho, cabeludinha, canafístula, cássia-rosa, cereja-do-rio-grande, chal-chal, dedaleiro, embaúba, fruto-do-sabiá, gabiroba-verde, grumixama, guabiju, ingá, jabuticaba, jacarandá-da-Bahia, jerivá, pau-cigarra, pau-viola, pêssego-do-mato, pitanga-preta e sete-capotes. As mudas e insumos foram adquiridos por meio do projeto MoVer, que vendeu livros, camisetas e sacochilas para arrecadar recursos. Também recebeu a doação de duas mudas de jabuticaba de Rafael Legramandi.

A Macias Textil, por intermédio de Maria Luiza Pita Possobon, forneceu papelão para o coroamento das mudas; os tubos de PVC foram doados por Maximino da Silva Novais e Alice Cavalheiro Novais. As plaquinhas com os nomes das espécies foram produzidas pela @Personnalize.sifranzin. A unidade escolar cuidará da minifloresta de bolso.

Movimento Verde

O projeto MoVer – Movimento Verde é uma iniciativa independente, apartidária, criada com o propósito de promover a sensibilização ambiental, incentivar a arborização urbana e valorizar o plantio de espécies nativas. Desde 2025, com este novo plantio na Casa da Criança, o projeto já plantou mais de 340 árvores nativas em áreas públicas e escolas.

O projeto MoVer é organizado por Juliano Schiavo e Simone Franzin, e quem tiver interesse em participar pode obter informações pelo Instagram @mover.movimentoverde, pelos WhatsApps (19) 99214-7935 (Juliano) e (19) 99203-3964 (Simone), ou pelo blog https://movermovimentoverde.blogspot.com.

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