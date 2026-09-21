A vereadora Jacira Chávare (Republicanos) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando ao Poder Executivo a realização de reparo asfáltico na Rua Cruz e Souza, no bairro Antônio Zanaga.

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Segundo a parlamentar, a manutenção da via é importante para garantir melhores condições de circulação e segurança para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

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“É importante que a prefeitura verifique as condições da rua e providencie o reparo necessário, garantindo mais segurança e melhores condições de trânsito para quem passa pelo local”, afirma.

A vereadora destaca ainda que a realização de reparos preventivos contribui para preservar o pavimento e evitar que problemas existentes se agravem, o que pode resultar posteriormente na necessidade de intervenções de maior porte e custo para o município.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (22) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

Renan cobra caso de despejo irregular de efluentes no Ribeirão Quilombo

O vereador Renan de Angelo (Podemos) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações e documentos ao Poder Executivo sobre a notificação a uma indústria têxtil da cidade por suposto despejo irregular de efluentes no Ribeirão Quilombo.

O parlamentar afirma que a iniciativa busca esclarecer quando e como a ocorrência foi identificada, qual foi a irregularidade constatada, por onde o material teria alcançado o curso d’água e se foram realizadas coletas e análises laboratoriais.

No documento, Renan questiona se houve alteração na qualidade da água, quais providências foram determinadas, se o lançamento foi interrompido e se foram aplicadas notificações ou penalidades. O parlamentar solicita ainda cópias de laudos, relatórios, registros de fiscalização, fotografias, vídeos e comunicações com órgãos ambientais.

O autor também busca verificar se existem outros pontos de lançamento irregular ao longo do Ribeirão Quilombo e quais medidas serão adotadas para ampliar o monitoramento da qualidade da água.

“Após ocorrências recentes de despejo irregular, esse é mais um caso que precisa ser esclarecido. Precisamos saber o que aconteceu, quais medidas foram tomadas e, principalmente, garantir que qualquer irregularidade seja identificada, interrompida e devidamente acompanhada. O Ribeirão Quilombo precisa de fiscalização e monitoramento permanente”, conclui Renan.

O requerimento foi aprovado pelos vereadores em plenário durante a sessão ordinária de terça-feira (15) e será encaminhado à prefeitura para resposta.

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