Prefeito visita obras da Nova Área de Bem-Estar e Lazer do Romano

Prefeito Rafael Piovezan visita obras da Nova Área de Bem-Estar e Lazer do Romano

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O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, visitou nesta sexta-feira (18) a Nova Área de Bem-Estar e Lazer do Conjunto Roberto Romano, que passa por revitalização. Entre as melhorias já executadas, está a implantação de um campo de gramado sintético no lugar da antiga quadra.

Atualmente, as equipes estão concentradas na reforma da calçada, instalação de piso intertravado para novos passeios públicos e implantação de quadra de areia e academia de calistenia. Para os próximos dias, está prevista a montagem de novo playground.

A obra tem investimento de R$ 303,3 mil, sendo R$ 242,6 mil fruto de um convênio com o Governo de São Paulo e o restante proveniente de recursos próprios da Prefeitura.

Além da colocação de grama sintética, foi reformado o alambrado da quadra. A revitalização também inclui nova iluminação. A Nova Área de Bem-Estar e Lazer do Conjunto Roberto Romano fica entre as ruas Padre Arthur Sampaio, Dr. Edison Mano e Hilda Heleno de Oliveira.

Segundo o prefeito Rafael Piovezan, com a revitalização, a área passará a receber mais atividades do Programa QualiVida, ação intersetorial promovida pela Prefeitura que reúne atividades físicas com a orientação de profissional do esporte, além de outras ações pensadas para a população.

“Essa obra nasceu de um pedido das famílias e, principalmente, das crianças, que queriam voltar a ocupar esse lugar. Sabemos que espaços como esse mudam o dia a dia das pessoas. É assim que a gente cuida da nossa cidade: revitalizando os lugares, trazendo mais qualidade de vida, segurança e esporte para perto das famílias”, afirmou o prefeito Rafael Piovezan.

Essa obra integra o conjunto de investimentos da Prefeitura na recuperação e qualificação dos espaços públicos, incentivando a prática esportiva, o convívio social e a ocupação dos bairros com ambientes mais seguros e acolhedores.

Desde 2021, a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste inaugurou ou revitalizou quase 40 Áreas de Bem-Estar e Lazer em todas as regiões da cidade. Os espaços receberam playgrounds, academias ao ar livre, quadras esportivas, iluminação em LED, paisagismo e infraestrutura voltada ao convívio da população, ampliando as opções para a prática de atividades físicas e momentos de lazer. Além dessas intervenções, a Administração Municipal promoveu a revitalização do Parque dos Ipês e do Parque Araçariguama e entregou, em 2025, o Parque das Paineiras.

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