O saldo do tráfico e a ação da PM (Polícia Militar) em Americana e Santa Bárbara d’Oeste terminou com dois homens presos e 1 menor apreendido durante o final de semana.

Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas

Durante patrulhamento em local conhecido pela incidência de tráfico de drogas, em Santa Bárbara d’Oeste, a Polícia Militar abordou um homem que tentou fugir ao perceber a presença da equipe. Durante a abordagem e buscas nas proximidades, foram localizadas 10 porções de cocaína e R$ 240,00 em dinheiro. O indivíduo admitiu a prática do tráfico de drogas. Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.