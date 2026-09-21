Usuário foi fugir da Gama, tomou capote e ralou o ombro; outro foi preso no Vida Nova Americana

A Guarda Municipal de Americana (GAMA) prendeu em flagrante, na tarde deste Domingo (20), um jovem de 19 anos por tráfico de drogas, durante uma ocorrência no Condomínio Vida Nova, na Rua Maranhão.

A equipe recebeu uma denúncia de tráfico encaminhada pelo WhatsApp institucional da GAMA, com informações sobre um indivíduo que estaria comercializando drogas no condomínio. A denúncia também indicava o local onde os entorpecentes estariam escondidos.

Durante a averiguação, os guardas localizaram dois indivíduos que, ao perceberem a aproximação das equipes, correram em direção a outra rua do condomínio e dispensaram uma sacola em uma área destinada ao armazenamento de botijões de gás.

A sacola foi localizada pelos agentes e continha 15 porções de dry, com peso total de 10 gramas; 43 porções de maconha, totalizando 113,9 gramas; 30 porções de crack, com peso de 18,4 gramas; além de R$ 836 em dinheiro.

Com um dos abordados também foi localizada uma porção de dry, pesando 0,3 grama, e um aparelho celular. O jovem foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária de Americana, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas. Ele foi posteriormente encaminhado à Cadeia Pública de Sumaré, permanecendo à disposição da Justiça.

O segundo indivíduo abordado informou ser usuário e relatou que havia adquirido uma porção de dry por R$ 30. Durante a tentativa de fuga, ele sofreu uma queda e apresentou ferimentos no ombro e no joelho, sendo encaminhado à UPA Zanaga para atendimento médico. Após ser ouvido pela autoridade policial, foi liberado.