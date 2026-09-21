Com gols de Pedro Henrique e Paulo Ricardo, o Manacá City venceu o Real Bahia por 2 a 0, no sábado (19), e faturou o título do Campeonato Barbarense de Futebol Amador – 4ª Divisão. A final foi disputada no CEM (Centro Esportivo Municipal) “Claudemir Martin Daniel – Mirzinho Daniel”.

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Os dois tentos foram anotados no segundo tempo. Os campeões se despedem da competição com com uma campanha de seis vitórias e um empate. Foram 20 gols marcados e cinco sofridos ao longo do torneio, que começou em 9 de agosto.

Manacá City

Os destaques individuais do torneio também são do Manacá City:

Rodolfo Rodrigues de Oliveira, artilheiro do campeonato com oito gols, e Lucas Felipe Souza, que foi o goleiro menos vazado.

O time teve como técnico Elivelton Cardoso, auxiliado por Alison Gabriel, e o elenco contou com:

 

  • Anderson Dozinezette Trindade
  • Anderson Rafael da Silva Xavier Lourenço
  • Bruno Torres Fernandes Adorno
  • Jelvelton Danilo Barbosa da Silva
  • Elivelton de Oliveira
  • Felipe da Silva Abreu
  • Fidelcino de Souza Silva
  • Gabriel Fernando Ramos Cruz
  • Guilherme Vasconcelos Andrade
  • Gustavo Marchesin
  • Jason Castillo Bueno
  • Juliano Oliveira do Nascimento
  • Lucas Felipe de Souza
  • Lucas Gabriel Ortolani Antonieli
  • Marcos Alexandre de Oliveira
  • Paulo Ricardo Arruda
  • Pedro Henrique da Silva Abreu
  • Raphael Vieira Lima
  • Rodolfo Rodrigues de Oliveira
  • Rodrigo de Oliveira Rodrigues


Além do Manacá City, a temporada do futebol amador de Santa Bárbara d’Oeste já teve outros três campeões conhecidos: o Esmeralda, na 1ª Divisão; o Planalto do Sol, na 2ª; e o União Santa Fé, na 3ª. atua,mente, está em andamento a 5ª Divisão. Os torneios são promovidos pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Seme (Secretaria Municipal de Esportes).

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