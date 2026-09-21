Com gols de Pedro Henrique e Paulo Ricardo, o Manacá City venceu o Real Bahia por 2 a 0, no sábado (19), e faturou o título do Campeonato Barbarense de Futebol Amador – 4ª Divisão. A final foi disputada no CEM (Centro Esportivo Municipal) “Claudemir Martin Daniel – Mirzinho Daniel”.
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Os dois tentos foram anotados no segundo tempo. Os campeões se despedem da competição com com uma campanha de seis vitórias e um empate. Foram 20 gols marcados e cinco sofridos ao longo do torneio, que começou em 9 de agosto.
Os destaques individuais do torneio também são do Manacá City:
Rodolfo Rodrigues de Oliveira, artilheiro do campeonato com oito gols, e Lucas Felipe Souza, que foi o goleiro menos vazado.
O time teve como técnico Elivelton Cardoso, auxiliado por Alison Gabriel, e o elenco contou com:
- Anderson Dozinezette Trindade
- Anderson Rafael da Silva Xavier Lourenço
- Bruno Torres Fernandes Adorno
- Jelvelton Danilo Barbosa da Silva
- Elivelton de Oliveira
- Felipe da Silva Abreu
- Fidelcino de Souza Silva
- Gabriel Fernando Ramos Cruz
- Guilherme Vasconcelos Andrade
- Gustavo Marchesin
- Jason Castillo Bueno
- Juliano Oliveira do Nascimento
- Lucas Felipe de Souza
- Lucas Gabriel Ortolani Antonieli
- Marcos Alexandre de Oliveira
- Paulo Ricardo Arruda
- Pedro Henrique da Silva Abreu
- Raphael Vieira Lima
- Rodolfo Rodrigues de Oliveira
- Rodrigo de Oliveira Rodrigues
Além do Manacá City, a temporada do futebol amador de Santa Bárbara d’Oeste já teve outros três campeões conhecidos: o Esmeralda, na 1ª Divisão; o Planalto do Sol, na 2ª; e o União Santa Fé, na 3ª. atua,mente, está em andamento a 5ª Divisão. Os torneios são promovidos pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Seme (Secretaria Municipal de Esportes).
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