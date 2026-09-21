Com gols de Pedro Henrique e Paulo Ricardo, o Manacá City venceu o Real Bahia por 2 a 0, no sábado (19), e faturou o título do Campeonato Barbarense de Futebol Amador – 4ª Divisão. A final foi disputada no CEM (Centro Esportivo Municipal) “Claudemir Martin Daniel – Mirzinho Daniel”.

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Os dois tentos foram anotados no segundo tempo. Os campeões se despedem da competição com com uma campanha de seis vitórias e um empate. Foram 20 gols marcados e cinco sofridos ao longo do torneio, que começou em 9 de agosto.

Os destaques individuais do torneio também são do Manacá City:

Rodolfo Rodrigues de Oliveira, artilheiro do campeonato com oito gols, e Lucas Felipe Souza, que foi o goleiro menos vazado.

O time teve como técnico Elivelton Cardoso, auxiliado por Alison Gabriel, e o elenco contou com:

Anderson Dozinezette Trindade

Anderson Rafael da Silva Xavier Lourenço

Bruno Torres Fernandes Adorno

Jelvelton Danilo Barbosa da Silva

Elivelton de Oliveira

Felipe da Silva Abreu

Fidelcino de Souza Silva

Gabriel Fernando Ramos Cruz

Guilherme Vasconcelos Andrade

Gustavo Marchesin

Jason Castillo Bueno

Juliano Oliveira do Nascimento

Lucas Felipe de Souza

Lucas Gabriel Ortolani Antonieli

Marcos Alexandre de Oliveira

Paulo Ricardo Arruda

Pedro Henrique da Silva Abreu

Raphael Vieira Lima

Rodolfo Rodrigues de Oliveira

Rodrigo de Oliveira Rodrigues



Além do Manacá City, a temporada do futebol amador de Santa Bárbara d’Oeste já teve outros três campeões conhecidos: o Esmeralda, na 1ª Divisão; o Planalto do Sol, na 2ª; e o União Santa Fé, na 3ª. atua,mente, está em andamento a 5ª Divisão. Os torneios são promovidos pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Seme (Secretaria Municipal de Esportes).