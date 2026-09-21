Prefeitura abre inscrições para creches dia 19 de outubro

Prefeitura abre inscrições para creches no dia 19 de outubro

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A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Educação, informa que as inscrições para vagas nas creches da Rede Municipal de Ensino, para o ano letivo de 2027, deverão ser feitas entre os dias 19 e 23 de outubro.

Podem ser inscritas crianças de 3 meses a 3 anos de idade que estejam sem matrícula em 2026. Os responsáveis devem procurar a creche municipal mais próxima de sua residência e apresentar certidão de nascimento da criança, certidão e RG de todos os moradores da residência e comprovante de residência no nome do responsável.

Crianças que já frequentam creches municipais ou escolas conveniadas com a Prefeitura não precisam realizar nova inscrição, pois já estão matriculadas.

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