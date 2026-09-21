Setembro Amarelo: Americana oferece atendimento em saúde mental

Setembro Amarelo: Americana oferece acolhimento e atendimento em saúde mental na rede municipal

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No Setembro Amarelo, mês dedicado à valorização da vida e à conscientização sobre a importância da saúde mental e emocional, a Secretaria de Saúde de Americana amplia a divulgação dos serviços da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) do município, que oferecem atendimento, acolhimento, acompanhamento e encaminhamento à população, de acordo com a necessidade de cada indivíduo.

Em Americana, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) são a principal porta de entrada. Organizadas por territórios, elas contam com equipes multiprofissionais, incluindo médicos e psicólogos, que realizam o atendimento inicial e, quando necessário, podem encaminhar o paciente para serviços especializados, como a Psiquiatria, que oferece atendimento ambulatorial no Núcleo de Especialidades Vice-Prefeito Dr. Seme Calil Canfour.

Além disso, a rede municipal conta também com os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial), destinados ao atendimento de pessoas que apresentam sofrimento psíquico e necessidades relacionadas à saúde mental, especialmente nos casos de maior complexidade. São eles:

– CAPS Adulto “Flávia Mingotte”: atende pessoas adultas. Localizado na Rua Estevão Carlos Vicentini, nº 115, Jardim Dona Rosa;

– CAPS Infantojuvenil (CAPSi) “Larissa de Almeida”: atende crianças e adolescentes. Localizado na Rua dos Cravos, nº 1.702, Jardim São José;

– CAPS Álcool e Drogas (AD) “Nova Vida”: atende pessoas com necessidades relacionadas ao uso prejudicial de álcool e outras drogas. Localizado na Rua Joaquim Puppo, s/nº, Vila Dainese.

Os CAPS funcionam como serviços de portas abertas para acolhimento, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h. A população pode procurar diretamente o serviço para apresentar sua demanda e receber orientação e avaliação da equipe.

“A nossa rede municipal oferece diferentes pontos de cuidado, de acordo com as necessidades de cada pessoa. Cuidar da saúde mental, entretanto, vai além do atendimento nos serviços de saúde. A promoção da qualidade de vida também está relacionada à prática de atividades físicas, ao lazer, à cultura, à convivência social, ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e à participação em atividades que proporcionem bem-estar e sentido à vida. Por isso, neste Setembro Amarelo, reforçamos que ninguém precisa enfrentar sozinho um momento de sofrimento. A rede de saúde está disponível para acolher, orientar e direcionar cada pessoa”, comentou a coordenadora de Saúde Mental do município, Janaína Costa de Carvalho.

Os CAPS têm como público prioritário pessoas com transtornos mentais graves e persistentes e pessoas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, conforme a modalidade do serviço. No entanto, situações de sofrimento psíquico intenso, crise ou ideação suicida também são acolhidas e avaliadas pela equipe, que pode orientar e encaminhar para o serviço mais adequado dentro da rede.

“A saúde mental é uma parte fundamental do cuidado integral com a população. Em Americana, temos uma rede estruturada para acolher as pessoas em diferentes situações, desde o atendimento inicial nas UBSs até os serviços especializados, como os CAPS. É importante que a população conheça esses caminhos e saiba que pode procurar ajuda sempre que sentir necessidade. Neste Setembro Amarelo, reforçamos a importância de falar sobre saúde mental, combater o estigma e, principalmente, não deixar que alguém atravesse sozinho um momento de sofrimento. Nossas equipes estão preparadas para acolher, orientar e oferecer o cuidado adequado para cada situação”, ressaltou o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

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