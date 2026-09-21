Alunos da EMEI Aracati recebem certificados por concurso

Alunos da EMEI Aracati recebem certificados por participação em concurso de desenho

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Vinte alunos da Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Aracati, na Vila Gallo, receberam nesta quarta-feira (16) certificados pela participação no 1º Concurso de Desenho “Orquídeas: Cores e Natureza”. A entrega foi realizada pela equipe da Unidade de Educação Ambiental, Planejamento, Programas e Agricultura (UEAPPA), vinculada à Secretaria de Meio Ambiente (SMA) de Americana.

A atividade contou com a participação do Lixildo, mascote da coleta seletiva, que interagiu de forma lúdica com as crianças e reforçou a importância da destinação correta dos resíduos.

“Esse momento da entrega dos certificados foi marcante. Os alunos ficaram muito felizes, afinal foram muito empenhados quando decidiram participar do concurso de desenho de orquídeas. Parabéns a todos os pequenos artistas, pelo talento e pela dedicação. Agradeço também à equipe da escola, bem como a todas as famílias envolvidas nesse projeto”, disse a diretora de Educação Ambiental, Planejamento, Projetos e Agricultura e interlocutora do PMVA (Programa Município VerdeAzul) de Americana, Kátia Birke.

“Iniciativas como o concurso de desenho das orquídeas promovem o senso artístico e de sustentabilidade nas crianças de nosso município. É uma alegria podermos, enquanto Prefeitura, contribuir para que elas criem memórias tão bonitas, que ficarão registradas por toda a vida”, disse a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.

Concurso de desenho

O 1º Concurso de Desenho “Orquídeas: Cores e Natureza” foi organizado pela SMA, por meio da UEAPPA, em parceria com a Secretaria de Educação e o Círculo Americanense de Orquidófilos. A iniciativa foi voltada a alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental – Anos Iniciais.

Ao todo, foram recebidos 631 trabalhos, que ficaram expostos entre os dias 11 e 13 de setembro, na FIDAM, durante a 54ª Expo Orquídea e a 4ª Feira AgroUrbana.

O concurso teve como objetivos incentivar a criatividade, a expressão artística e a sensibilização ambiental dos estudantes, além de difundir conhecimentos sobre orquídeas, biodiversidade e conservação da natureza.

Cada aluno pôde inscrever um desenho produzido especificamente para o concurso, em folha A4, manualmente e com materiais e técnicas artísticas de livre escolha. A empresa Papirus Indústria de Papel S/A doou papel A4 especial para desenhos e quadros aos participantes.

Foram três categorias: Educação Infantil; Ensino Fundamental – 1º e 2º ano; e Ensino Fundamental – 3º ao 5º ano. Os três primeiros colocados de cada categoria foram selecionados, totalizando nove vencedores.

Os três primeiros colocados receberam troféus da Secretaria de Meio Ambiente. Os primeiros colocados também receberam uma cesta de produtos oferecida pelo Círculo Americanense de Orquidófilos, enquanto os segundos e terceiros colocados receberam prêmios da Secretaria de Meio Ambiente.

Os trabalhos inscritos integrarão o acervo educativo da Secretaria de Meio Ambiente de Americana e poderão ser utilizados em exposições, campanhas e atividades pedagógicas.

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