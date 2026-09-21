Banco alemão une conforto e aproveitamento de espaço

Nem sempre é preciso lamentar a ausência de lugares no entorno da mesa de jantar. “Esse dilema é bastante frequente em plantas compactas“, afirma a arquiteta Juliana Faria. De acordo com ela, quando a quantidade de cadeiras não é suficiente para os moradores, seja em função do número de integrantes da família, ou pelo desejo de recepcionar em casa, o banco alemão, móvel estofado e encostado na parede, se revela como a melhor opção.

Ainda segundo a profissional, o interessante da peça está no seu aproveitamento de sua linearidade, favorecendo o acréscimo de mais assentos quando comparado à cadeira. “Sua extensão acolhe pessoas uma ao lado das outras, quando a cadeira demanda de um espaço individual para sua movimentação”, explica. Além do mais, a possibilidade de aproveitar o recuo do ambiente, seja com um banco linear ou em formato de L, reduz a área necessária para a circulação das cadeiras. “Inclusive, a mesa pode ficar mais próxima do banco justamente por essa condição”, complementa.

E embora o desenho do banco alemão seja simples, Juliana adverte que o planejamento é essencial para seu pleno funcionamento. No desenho, é preciso analisar as dimensões compatíveis com a mesa, circulação e, principalmente, as características do morador e do imóvel.