Banco alemão une conforto e aproveitamento de espaço
Banco alemão pede planejamento para unir conforto e aproveitamento de espaço
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Nem sempre é preciso lamentar a ausência de lugares no entorno da mesa de jantar. “Esse dilema é bastante frequente em plantas compactas“, afirma a arquiteta Juliana Faria. De acordo com ela, quando a quantidade de cadeiras não é suficiente para os moradores, seja em função do número de integrantes da família, ou pelo desejo de recepcionar em casa, o banco alemão, móvel estofado e encostado na parede, se revela como a melhor opção.
Ainda segundo a profissional, o interessante da peça está no seu aproveitamento de sua linearidade, favorecendo o acréscimo de mais assentos quando comparado à cadeira. “Sua extensão acolhe pessoas uma ao lado das outras, quando a cadeira demanda de um espaço individual para sua movimentação”, explica. Além do mais, a possibilidade de aproveitar o recuo do ambiente, seja com um banco linear ou em formato de L, reduz a área necessária para a circulação das cadeiras. “Inclusive, a mesa pode ficar mais próxima do banco justamente por essa condição”, complementa.
E embora o desenho do banco alemão seja simples, Juliana adverte que o planejamento é essencial para seu pleno funcionamento. No desenho, é preciso analisar as dimensões compatíveis com a mesa, circulação e, principalmente, as características do morador e do imóvel.
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O conforto começa nas medidas
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A altura do assento é um dos primeiros pontos a considerar e, como referência, ela relata que a medida final do móvel, já somado ao estofado, costuma ficar entre 45 e 48 cm – a variação ocorre em função da densidade da espuma, que interfere nessa conta. Ainda sobre o bem-estar, a arquiteta relata que o material mais firme cedo menos ao peso do corpo, enquanto uma mais macia reduz a altura quando a pessoa se senta.
A profundidade transita entre 50 e 55 cm em uma variação que, de acordo com ela, depende do tipo de encosto e do conforto desejado. “Almofadas soltas, encostos mais volumosos ou estruturas mais enxutas alteram a percepção do espaço e precisam entrar no cálculo“, argumenta dizendo que sua preferência é por densidades de média a alta devido à qualidade da permanência ao ocupante do banco, bem como a longevidade do material.
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Nesta sala de jantar, a arquiteta Juliana Faria acompanhou o revestimento da parede
para a confecção do banco alemão. Sem a necessidade de padronizar, o estofado
cinza se ornamenta com as cadeiras em tom terroso | Foto: Monica Assan
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Mas a ergonomia não está focada apenas nestes requisitos: na parte inferior, uma base levemente inclinada, recuada e, sobretudo, próxima ao piso, facilita o recolhimento das pernas e possibilitando que o usuário se encaixe na mesa mais facilmente. “Uma formatação totalmente reta e com aparência de caixa nem sempre representa a melhor solução”, descreve a especialista.
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Mais lugares, menos área de circulação
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É justamente no aproveitamento do espaço que o banco alemão encontra uma de suas principais vantagens e Juliana reforça a flexibilidade na quantidade de pessoas acomodadas. Crianças, por exemplo, podem ocupar o mesmo banco com facilidade, enquanto os adultos conseguem ajustar um pouco mais a distância entre si em situações de casa cheia. “É aquela ideia de sempre cabe mais um“, brinca.
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Nas execuções engendradas pela arquiteta Juliana Faria, a mesa com base central facilita
a entrada e a saída das pessoas | Fotos: Gustavo Awad (esq.) e Monica Assan (dir.)
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Para facilitar esse movimento, ela costuma priorizar mesas com base central, evitando que os usuários esbarrem nos pés laterais ao entrar ou sair do banco.
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Explorando a versatilidade tão frequente nos mobiliários, o banco alemão dispõe do potencial de se transformar em espaços de armazenamento por meio de gavetas ou baús. “Sempre faço a pergunta ‘Onde você guarda a sua árvore de Natal?’. O banco alemão é perfeito para esses itens que usamos em apenas um período do ano e que, muitas vezes, ficamos sem lugar para acomodar”, conta a arquiteta.
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Além do assento, o banco alemão pode incorporar compartimentos de armazenamento sob o tampo, permitindo guardar objetos de
uso eventual sem ocupar espaço adicional no ambiente, como neste projeto da arquiteta Juliana Faria | Fotos: Gustavo Awad
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O recurso exige atenção ao projeto e, no caso do baú, a abertura do tampo precisa ser planejada para não interferir no encosto na praticidade no dia a dia e os assentos estofados soltos devem contar com algum sistema de fixação que impeça deslocamentos, mas permita sua retirada para limpeza.
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Tecido precisa acompanhar a rotina
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Em diferentes configurações, a arquiteta Juliana Faria lança mão do banco alemão como parte da composição de
áreas sociais, ampliando a importância de escolher um tecido compatível com a estética do projeto e com as características
de cada ambiente | Fotos: Gustavo Awad (esq.) e Monica Assan (dir.)
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Por estar normalmente associado à sala de jantar, copa ou cozinha, o banco fica sujeito a manchas e respingos. Por isso, o revestimento deve ser escolhido a partir da rotina da casa, e não apenas da aparência.
A composição do tecido, a resistência à abrasão e a facilidade de limpeza entram nessa avaliação. “Crianças e animais também aumentam a preocupação por especificar materiais mais resistentes e hoje contamos com existem tecidos tecnológicos com estampas diversas, aspecto aconchegante e duráveis”, acrescenta.
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Um banco não é igual ao outro
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Não existe um único formato para o banco alemão e na experiência da profissional ele pode ser confeccionado em marcenaria (o mais tradicional), concreto aparente ou com estrutura suspensa, além de receber encosto fixo ou almofadas soltas, com volumes mais generosos ou desenho mais enxuto. Essa liberdade acompanha diferentes estilos arquitetônicos e a adaptação ao ambiente.
“Dependendo do tecido, volume, tratamento da marcenaria, estofado e do tipo de encosto, conseguimos entregar visuais muito distintos um dos outros”, refere-se a profissional.
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