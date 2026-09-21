Piracicaba abre 40 vagas para mulheres em curso gratuito de moda sustentável com bolsa-auxílio de R$ 400 e máquina de costura

Leia + sobre moda e casa

Mulheres de Piracicaba a partir de 16 anos, com prioridade para as que estão fora do mercado de trabalho, podem se inscrever para uma das 40 vagas gratuitas do projeto “Sustentabilidade na Moda: Moda Viva e Circular”. A formação oferece aprendizado em corte e costura, upcycling e costura criativa, aliando sustentabilidade a novas possibilidades de geração de renda. As inscrições acontecem de 21 de setembro a 5 de outubro, por meio do formulário digital https://forms.gle/rA5srHrtweLbZCrJA

Além da capacitação, cada participante receberá uma máquina de costura nova, um kit completo de costura e bolsa-auxílio de R$ 400.Também receberão certificado, terão coffee break diário e poderão comercializar os produtos desenvolvidos em uma feira, além de passarem a integrar uma rede de mulheres criativas e empreendedoras. O Curso é viabilizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei nº 8.313/1991) – Ministério da Cultura, com patrocínio do Instituto Aegea e da Concessionária Mirante.

As oficinas serão realizadas de 19 a 23 de outubro, em duas turmas de 20 participantes. A turma da tarde terá atividades das 13h30 às 16h, na Associação de Moradores do Jardim Novo Horizonte. Já a turma da noite acontecerá das 19h às 21h30, na Associação dos Direitos Sociais G5 Comunidades, no bairro Água Branca.

Moda, sustentabilidade e geração de renda

Um dos pilares da formação é o upcycling, prática que transforma materiais que seriam descartados em novos produtos. Na moda, resíduos têxteis e peças sem uso podem ganhar nova função e valor por meio da criatividade, do design e do trabalho manual.

A proposta do projeto Moda Viva e Circular é fazer com que o aprendizado ultrapasse os dias de oficina. Além das técnicas de costura e reaproveitamento, as participantes receberão equipamentos e materiais que possibilitarão a continuidade da produção após a formação. As peças desenvolvidas também poderão ser comercializadas em uma feira, proporcionando uma experiência prática de exposição e venda.

“O compromisso da Mirante com Piracicaba ultrapassa a prestação dos nossos serviços operacionais, pois acreditamos que o desenvolvimento social caminha lado a lado com o nosso propósito. É um enorme orgulho para nós, junto ao Instituto Aegea, viabilizar uma iniciativa que deixa um legado prático e imediato de geração de renda para o município. Esse projeto não apenas evita o descarte incorreto de materiais, mas os converte em novas oportunidades, unindo consciência ambiental e impacto social positivo nas nossas comunidades”, ressalta Isabelly Gonçalves, diretora-presidente da Mirante.

Artista transforma resíduos têxteis em oportunidades

A condução das oficinas será realizada pela artista e educadora Flávia Souza, gestora de resíduos têxteis que atua desde 2007 na capacitação de pessoas, principalmente mulheres, e no reaproveitamento de tecidos como ferramenta de transformação social e econômica.

“Quando uma mulher aprende uma profissão e leva uma máquina de costura para casa, ganha também a oportunidade de construir autonomia e gerar renda para sua família. O upcycling transforma materiais, mas, acima de tudo, transforma vidas”, afirma Flávia.

Sobre o projeto

O Sustentabilidade na Moda: Moda Viva e Circular (PRONAC 2513089) é realizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei nº 8.313/1991) – Ministério da Cultura. A iniciativa promove a capacitação de mulheres por meio da moda sustentável e do reaproveitamento de resíduos têxteis.

O projeto conta com patrocínio do Instituto Aegea e Mirante, coordenação geral da Amora Produções Culturais, coordenação artística da Aloxique e apoio da Prefeitura de Piracicaba, da Associação dos Direitos Sociais G5 Comunidades e da Associação de Moradores do Jardim Novo Horizonte.

Sobre a Amora Produções Culturais

Fundada em 2012, em Porto Alegre (RS), a Amora Produções Culturais atua na gestão de projetos culturais viabilizados por editais e leis de incentivo. Entre os principais trabalhos realizados estão a produção executiva dos projetos Bibi: Biblioteca Itinerante (2023–2025), Blitz da Alegria (2022–2025), A Arte de Bordar (2022–2025) e Culturatech, realizado em Esteio e Novo Hamburgo em 2025.

Sobre o Instituto Aegea

O Instituto Aegea é uma organização sem fins lucrativos de abrangência nacional que tem como missão promover a qualidade ambiental, o desenvolvimento humano e a melhoria da qualidade de vida nos municípios onde o Grupo Aegea atua.

Desenvolve parcerias, projetos e ações nos eixos de inclusão social e proteção ambiental, além de destinar e acompanhar os investimentos sociais do Grupo Aegea. Criada em 2013 como Instituto Equipav, a organização consolidou sua atuação socioambiental em áreas como saúde, educação, geração de renda, equidade e proteção ambiental, buscando gerar impacto positivo e contribuir para a prosperidade compartilhada nos territórios onde o Grupo Aegea está presente.

Sobre a Mirante

A Mirante é uma empresa da Aegea, referência no setor privado no Brasil. Desde 2012, a empresa é responsável pelo esgotamento sanitário da área urbana de Piracicaba (SP), município que em 2014 atingiu a universalização do serviço de saneamento. A operação funciona por meio de uma PPP (Parceria Público-Privada) com o SEMAE (Serviço Municipal de Água e Esgoto) de Piracicaba.

Saiba mais em https://www.miranteppp.com.br

Serviço

Projeto: Sustentabilidade na Moda: Moda Viva e Circular

Inscrições: 21 de setembro a 5 de outubro de 2026

Público: mulheres a partir de 16 anos

Prioridade: mulheres sem vínculo empregatício e beneficiárias de programas sociais

Vagas: 40 – duas turmas de 20 participantes

Inscrição online: https://forms.gle/rA5srHrtweLbZCrJA

Instagram para inscrições: @amoraproducoesculturais

Oficinas: 19 a 23 de outubro de 2026

Turma da tarde: das 13h30 às 16h

Associação de Moradores do Jardim Novo Horizonte

Rua Profa. Laura Fernandes de Campos Ferrari, 145 — Jardim Novo Horizonte – Piracicaba (SP)

Turma da noite: das 19h às 21h30

Associação dos Direitos Sociais G5 Comunidades

Rua Doutor Elias Rosental, 568 – Água Branca – Piracicaba (SP)

As selecionadas serão comunicadas por WhatsApp e/ou e-mail.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP