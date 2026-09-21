Helicóptero com cantor Rick desaparece na Serra de SC

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Um helicóptero que transportava o cantor Rick, da dupla Rick & Renner, está desaparecido na Serra de Santa Catarina nesta segunda-feira (21). A aeronave perdeu contato durante o voo entre Balneário Camboriú e São Joaquim e as buscas se concentram na região de Urubici.

O helicóptero decolou por volta das 10h30. Além de Rick, o empresário e palestrante Bruno Avelar está entre os passageiros citados nas informações preliminares. Ao todo, cinco pessoas estariam a bordo, incluindo piloto e copiloto.

O Corpo de Bombeiros realiza buscas por terra na região de Vacas Gordas, área rural de Urubici. Uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) também decolou de Campo Grande para reforçar a operação.

A Serra Catarinense enfrenta chuva forte e condições meteorológicas adversas nesta segunda-feira, o que dificulta o trabalho das equipes. Moradores relataram ter visto o helicóptero voando baixo antes da perda de contato.

Até o momento, não há confirmação de queda da aeronave, nem informações sobre o estado dos ocupantes. As buscas continuam.

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